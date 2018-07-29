Кто станет следующим президентом Грузии 29.07.2018, 18:13

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В стране в последний раз пройдут прямые выборы президента.

В октябре в Грузии в последний раз изберут президента всеобщим голосованием. Согласно новой редакции конституции страны, следующего президента будет избирать специальная коллегия, состоящая из 150 депутатов парламента, а также 150 представителей регионов и муниципальных властей, сообщает «Голос Америки».

Что касается президентских полномочий, то президент останется главой государства и главнокомандующим, но его власть будет значительно ограничена, с точки зрения принятия решений. Исключение составит прерогатива введения военного положения.

По результатам социологического исследования, проведенного в Грузии Международным республиканским институтом (IRI) (американской неправительственной организацией, поддерживающей развитие политических партий, гражданского общества, свободных и справедливых выборов), 92% опрошенных заявили, что президент Грузии должен избираться путем всеобщих выборов, и только 5% респондентов высказались в поддержку передачи парламенту права избирать президента.

Новая конституция Грузии войдет в силу осенью этого года – после инаугурации нового президента страны.

На данном этапе известны почти все претенденты на пост президента Грузии от основных политических партий, кроме кандидатата от правящей «Грузинской Мечты». Кроме того, пока неясно, примет ли участие в выборах нынешний президент страны Георгий Маргвелашвили.

Делегация американской неправительственной организации – Национального демократического института (NDI), которая прибыла в Грузию на прошлой неделе, чтобы оценить процесс подготовки к президентским выборам, призвала Маргвелашвили объявить дату выборов, чтобы участники смогли начать официальную предвыборную кампанию.

По закону президент должен объявить дату выборов не позднее, чем за 60 дней до дня голосования. В тот же день начинается официальная предвыборная кампания.

Несмотря на то, что пока неизвестно, кто из представителей правящей партии «Грузинская мечта будет бороться за пост следующего президента Грузии, председатель партии, экс-премьер Бидзина Иванишвили, заявил в одном из недавних интервью, что, скорее всего, партия поддержит или независимого кандидата, или кандидата от оппозиции.

«Искренне скажу вам: моя позиция... чтобы мы не называли кандидата от команды, по элементарной причине – для быстрого, демократического развития страны будет лучше, чтобы мы поддержали достойного, независимого кандидата. Если такого не будет, не будем поддерживать никого, и пусть оппозиция получит этот институт... Сегодня, начиная с главы районной администрации, до премьера, вся власть принадлежит «Грузинской мечте». У нас – конституционное большинство в парламенте, это немного дико звучит в Европе. Европе нравится многопартийность. К сожалению, как бедна экономика, так беден и наш политический истеблишмент. Пусть ни у кого не будет иллюзии, что править должна «Грузинская мечта», и этот процесс должен так продолжаться. Конечно, как и экономике, так и этому процессу необходимо развитие и содействие. На этом фоне в интересах страны было бы, чтобы «Грузинская мечта» не называла своего кандидата», – заявил Иванишвили, которого оппозиция обвиняет в установлении полного единоличного контроля над правящей партией.

Аналогичное заявление позже сделал и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

В то же время грузинские СМИ сообщают, что Бидзина Иванишвили уже сделал свой выбор и что его избранницей является бывшая глава грузинского МИДа (в период президентства Михаила Саакашвили) Саломе Зурабишвили – родившаяся и выросшая во Франции дочь грузинских эмигрантов.

Зурабишвили баллотировалась в депутаты в 2016-ом году как независимый кандидат в одном из центральных районов Тбилиси. Тогда правящая партия не выдвинула в этом районе своего кандидата, чтобы не конкурировать с Зурабишвили.

«Когда надумаю, скажу вам; терпение – очень хорошая вещь. Больше ничего вам не скажу», – так ответила Саломе Зурабишвили на вопросы СМИ о возможности своего участия в президентской гонке.

Одновременно оппоненты заявляют, что правящая партия поддержит лишь того кандидата, который, несмотря на свой независимый или же оппозиционный статус, будет ей подчиняться.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что своим решением поддержать независимого кандидата на президентских выборах Иванишвили стремится ввести в заблуждение западных партнеров Грузии.

«Недавно, когда Иванишвили встретился с послами западных стран, они ему сказали, что в случае если он представит на пост президента собственную кандидатуру, это будет очень плохо... поэтому, возможно под давлением Запада, он подбросит какого-нибудь кандидата, будто бы не имеющего к нему отношения, но реально это будет, естественно, его человек», – полагает экс-президент Грузии.

Партия Саакашвили «Единое Национальное Движение», которая среди оппозиционных партий пользуется наибольшей поддержкой населения, назвала своим кандидатом в президенты бывшего главу МИДа Григола Вашадзе.

Одновременно отколовшаяся от партии Саакашвили «Европейская Грузия» также уже представила своего кандидидата – бывшего спикера парламента Давида Бакрадзе.

Несмотря на существующие между данными партиями разногласия, «ЕНД» и «Европейская Грузия» достигли договоренности в случае проведения второго тура поддержать друг друга.

Судя по итогам последнего опроса, проведенного в марте-апреле по всей Грузии Национально демократическим институтом США, число респондентов, заявивших, что они не имеют ничего общего ни с одной из партий, составило 41 процент. В то же время, согласно опросу, 26% респондентов назвали «Грузинскую Мечту» самой близкой партией по взглядам. Девять процентов назвали «Единое национальное движение», а четыре — «Европейскую Грузию». Три процента опрошенных заявили, что им ближе всего «Альянс Патриотов», который оппоненты считают пророссийской партией. Все эти партии представлены в парламенте Грузии.