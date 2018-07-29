Какими лечебными свойствами обладает шампанское 1 29.07.2018, 18:25

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Врачи рассказали об удивительных свойствах игристого напитка.

Новейшие исследования продемонстрировали: умеренное употребление шампанского может быть очень полезным для здоровья. В частности, с действием этого напитка специалиста связывают защиту от возникновения инфарктов и старческого слабоумия, пишет ladyhealth.

Исследователи подучили данные о том, что в составе шампанского содержатся определенные химические вещества вроде фенольной кислоты, эффект которых проявляется в укреплении функций мозга, ответственных за память.

«Фенольная кислота стабилизирует пространственное ориентирование, восприятие запахов и звуков за счет своей способности регулировать сигналы между нервными клетками. Тем самым, умеренное употребление шампанского является полезным для мозга и даже может обеспечивать некоторую защиту от старческого слабоумия», - констатировали научные работники.

Еще в 1999 году в результате проводившихся тогда исследований были получены доказательства того, что игристые вина содержат высокий уровень полифенолов – биологически активных веществ, снижающих артериальное давление.

Современные изыскания также подтверждают эту способность напитка. Употребление шампанского, как установили ученые, активизирует производство окиси азота, позитивно действующей на стенки артерий, - это в итоге и ведет к понижению давления.

Также, отмечают исследователи, употребление шампанского препятствует риску образования тромбов, позволяя тем самым предотвратить и смертельно опасные инфаркты. Подобный эффект связан с расслабляющим кровеносные сосуды действием напитка, при котором сразу становится более активным ток крови.