Трамп пригрозил приостановить работу правительства США 29.07.2018, 18:56

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Глава Белого дома предупредил о возможности «шатдауна».

Президент США Дональд Трамп заявил, что допустит приостановку работы федерального правительства, если Демократическая партия не проголосует за законопроект об охране границ.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я буду готов к "шатдауну" правительства, если демократы не дадут нам голосов за безопасность границ, что включает и Стену! Необходимо избавиться от лотереи, системы ловить и отпускать и, наконец, перейти к системе иммиграции на основе качества! Нам нужны хорошие люди, приезжающие в нашу страну!", - написал Трамп.

Трамп подписал указ о постройке стены на границе с Мексикой через пять дней после инаугурации, но Конгресс до сих пор не выделил необходимые деньги.

В январе Сенат США не смог согласовать новый бюджет, из-за чего федеральные министерства и ведомства прекратили работу и в стране начался так называемый "шатдаун".

В случае "шатдауна" руководство США вынуждено приостанавливать нормальную работу, а многие категории госслужащих, включая некоторых сотрудников спецслужб и аппарата Белого дома, отправляются в отпуск без сохранения выплат.