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Фотофакт: В Эквадоре построили пирамиду из полумиллиона роз

  • 29.07.2018, 19:07
Фото: guinnessworldrecords.com

Пирамида стала самой большой цветочной композицией в мире.

Используя 546 364 розы, главы и жители города Табакундо (Эквадор) построили самую большую цветочную композицию в мире и установили мировой рекорд, сообщает 120.su.

Фото: guinnessworldrecords.com

Более 1500 добровольцев всех возрастов трудились над копией пирамиды Кочаски — важного природного и археологического памятника, находящегося на севере страны. По условиям Книги рекордов Гиннеса надо было использовать не меньше полумиллиона цветов, так что после подсчётов всем стало ясно, что рекорд состоялся.

Фото: guinnessworldrecords.com

Розы, выращенные в 150 питомниках, были погружены в грузовики и доставлены на место «строительства». Естественно, цветы нуждались в воде, так что была не забыта специальная система капельного орошения.

Фото: guinnessworldrecords.com

Кстати, ни одна из роз впоследствии не пропадёт зря — когда цветы увянут, их соберут и отправят на переработку, чтобы сделать удобрения.

Фото: guinnessworldrecords.com
Фото: guinnessworldrecords.com

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