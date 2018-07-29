Елки да палки - для «социалки» 1 Кирилл Нежданский

29.07.2018, 19:21

Вы там держитесь и платите за валежник.

За спорами о десятых долях процента инфляции и новых драйверах роста, которые вот-вот идут на смену старым, но почему-то задерживаются в пути, как-то отошел на второй план вопрос о том, благодаря чему ни кризис, ни его преодоление ничуть не поколебали социально ориентированную белорусскую стабильность. Главная причина тому - наши люди, как выражается в таких случаях Лукашенко, их жертвенное, самоотверженное доверие государству.

Раньше государство было социально ориентированным и, грубо говоря, стремилось перевести через дорогу всех старушек сразу, причем по возможности строем. Сейчас социально ориентированными становятся граждане: они понимают, что государство и его экономика переживают не лучшие времена, и готовы отдать последнее, чтобы оно их пережило. Их патриотизм особенно трогателен на фоне постоянно увеличивающегося профицита госбюджета.

Справка. По итогам января-мая 2018г. профицит госбюджета РБ достиг BYN2,8 млрд. (6,4% ВВП). Профицит за аналогичный период 2017г. составил BYN1,4 млрд., 2016г. - BYN0,75 млрд.

Государство сидит на переполненном бюджете, как зимняя мышь на початом пакете крупы в дачной кладовке. Тяжело, конечно, средств не хватает. Одна надежда на граждан, их сознательность и инициативу.

КТО В ЛЕС, КТО ПО ДРОВА

Удивительную и назидательную историю на эту тему 18 июля поведало главное информагентство страны БелТА. На заседании рабочей группы по доработке проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Лесной кодекс РБ» с участием первого замминистра лесного хозяйства Александра Кулика и председателя постоянной комиссии ПП НС по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Татьяны Конончук, пишет БелТА, «затронули важную для населения тему самозаготовки дров», причем «и депутатский корпус, и специалисты Минлесхоза отметили активность граждан по этому вопросу». Суть проблемы исчерпывающе раскрыл Кулик: «Я регулярно провожу прямые телефонные линии. И хочу сказать, что люди часто звонят и спрашивают, нужно ли платить за валежник. Может, нам уже пора перейти к заявительному принципу? Сделать что-то революционное в этом деле? Упростить механизм?». Народные избранники одобрили позицию Кулика и граждан, обрывающих трубку на его прямых телефонных линиях своими просьбами заплатить за валежник.

Таким образом, белорусы, самостоятельно собирающие в лесу валежник для отопления собственных жилищ и тем самым отчасти выполняющие работу Минлесхоза (и Минэнерго - в части использования местных источников энергии), не требуют от ведомства оплаты за очистку лесных массивов - они сами рвутся заплатить за то, что социально ориентированное государство позволяет им собирать в лесу елки да палки для родных очагов. Этот пример гражданской сознательности, безусловно, заслуживает самой высокой оценки.

Думается, этим дело не ограничится. Мы наверняка еще услышим звонки инициативных граждан в другие ведомства - скажем, с просьбами заплатить за что-нибудь пока бесплатное (в Беларуси последние годы не выходят из моды анекдоты про налог на воздух), досрочно увеличить пенсионный возраст или просто так, без особых поводов, поделиться с любимым государством хоть чем-нибудь. Такие уж у нас люди - сознательные и самоотверженные.

Кстати, насчет пенсионного возраста. В контексте страстей по этому вопросу, бушующих в соседней РФ, очень показателен отечественный опыт. Как сообщила в конце июня член постоянной комиссии по бюджету и финансам ПП НС Людмила Нижевич, в бюджет государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения (ФСЗН) с учетом повышения пенсионного возраста в 2017г. дополнительно поступило BYN100 млн. Возраст повышается поэтапно, поэтому, подчеркнула Нижевич, «говорить о каком-то скачке поступлений не стоит». BYN100 млн. - это дополнительные полгода допенсионного стажа. Бюджет ФСЗН, как и следовало ожидать, тоже профицитный.

Справка «БелГазеты». В 2017г. доходы ФСЗН составили BYN12,5 млрд., расходы - Br12,3 млрд. Бюджет ФСЗН исполнен с профицитом в BYN197,8 млн. Расходы на выплату пенсий составили 77,3% всех трат (BYN9,5 млрд.).

И ТЕБЯ СОСЧИТАЮТ

Кроме инициативных трудящихся и трудолюбивых пенсионеров, в Беларуси живут еще и тунеядцы. Если трудящиеся и пенсионеры сами норовят поделиться с профицитным бюджетом трудовой копейкой, то от дармоедов такого бессребреничества, естественно, ждать бессмысленно.

Тем не менее хорошие, социально окрашенные новости есть и для них. 17 июля Минтруда и соцзащиты разместило на своем сайте программу формирования базы не занятых в экономике, разработанную во исполнение постановления Совмина N239 от 31 марта 2018г. с длинным, но исполненным высокого смысла названием «Об утверждении Положения о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях госорганов и организаций».

Справка. Согласно постановлению, госорганы и иные организации представляют в Минтруда и соцзащиты списки идентификационных номеров граждан, в предшествующем квартале считавшихся занятыми в экономике или не относившимися к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике.

В базу включаются идентификационный номер, ФИО, на русском языке, дата рождения, пол, гражданство, данные о регистрации по месту жительства (месту пребывания), вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность. Информацию о гражданах, идентификационные номера которых включены в базу данных, МВД предоставляет в Минтруда в соответствии с электронными запросами, а с 1 января 2022г. - через общегосударственную автоматизированную информационную систему (АИС).

Ахиллесовой пятой декрета N3 «О предупреждении социального иждивенчества» и пришедшего ему на смену декрета N1 «О содействии занятости населения» является механизм контроля за рынком труда и выявления трудоспособных граждан, которые нигде официально не работают. Похоже, проблему вознамерились решить в духе модной цифровизации, хотя на практике учет пронумерованных идентификационными номерами граждан на низовом уровне, до передачи АИС, все равно будет осуществляться в т.ч. вручную.

Госорганы и иные организации должны зарегистрироваться на Едином портале электронных услуг, получить электронную цифровую подпись, заключить договор на оказание этой услуги на безвозмездной основе и не позднее 1 сентября 2018г. (а далее в установленные сроки) пополнить базу надлежащей информацией. Соответственно, местные органы до 30 ноября обязаны провести необходимые организационно-технические мероприятия для обеспечения доступа к базе данных посредством общегосударственной АИС.

Таким образом, баги, косяки и лазейки новой редакции злосчастного антитунеядского декрета можно будет оценить, когда информация окажется в электронной базе. Но возникнут же они, как нетрудно догадаться, еще на стадии сбора и учета сведений о занятости - «на земле», как говорят правоохранители и аграрии.

ИЗЛИШКИ В КУБЫШКЕ

Вернемся к профицитному бюджету, который стремятся пополнить инициативные граждане и упорно не хотят пополнять тунеядцы.

Вопроса, в общем-то, два, и их СМИ задавали уже не раз: 1) откуда профицит, 2) зачем профицит. По первому вопросу исчерпывающий ответ дает макрообзор ЕАБР: «Причиной расширения профицита бюджета стало увеличение доходов от ВЭД (прирост на 45% по сравнению с январем-маем 2017 г.) на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке нефтепродуктов. Сохранение текущих тенденций будет способствовать снижению объемов рефинансирования госдолга, выплаты на погашение и обслуживание которого в 2018 г. должны составить порядка $3,8 млрд.».

В приведенной цитате содержится и один из вариантов ответа на второй вопрос: мол, денежка складируется в профицитном бюджете во имя обслуживания госдолга. На всякий случай - вдруг недобор из других источников поставит под угрозу ранее разработанные планы расчетов с кредиторами. Хорошая версия - так сказать, финансовый менеджмент для патриотов. Но никто при этом не мешает правительству в случае чего оприходовать профицитно-бюджетную заначку и иным удобным ему способом - вариантов хоть отбавляй.

То есть у государства, которому сердобольные белорусы норовят отстегнуть добровольно-заявительную копейку за собранный хворост, имеются существенные резервы. Видимо, их назначение носит ситуативный характер и зависит от того, по какому сценарию будет развиваться экономика РБ во II полугодии.

Впрочем, еще в июне премьер-министр Андрей Кобяков усомнился в существовании этой финансовой «подушки безопасности»: «Складывается впечатление, что страна из года в год располагает свободными ресурсами.

На деле мы испытываем их недостаток. Я давал поручение Минфину проработать вопросы формирования реального размера профицита, как это принято в международной практике. Пока на основании предложенных документов не вижу, что эта тема урегулирована». Пока же статистика показывает: свободные ресурсы есть, и доверие к ней никак не меньше доверия к премьеру.

Во многом эта особенность экономической стратегии РБ - аккуратно складируя профицитную денежку, деловито пытаться снять совсем уж копеечную стружку с «социалочки», пенсий, «гаражной экономики» и т.п., вплоть до валежника, - скопирована с аналогичных шагов правительства РФ.

Почерк узнаваемый - как говорил премьер РФ Дмитрий Медведев, «денег нет, но вы держитесь». Если перередактировать медведевский наказ на белорусский лад, то к нему стоит добавить разве что просьбу рассчитаться в заявительном порядке за собранный валежник.

Кирилл Нежданский, «БелГазета»