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Больше половины россиян не верят ученым и верят в инопланетян

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  • 29.07.2018, 19:25

Почти 60% россиян думают, что ученые скрывают от людей правду.

41% опрошенных считают, что работники научной сферы "искренне заблуждаются" в своих познаниях, следует из опроса ВЦИОМ.

45% россиян верят в существование инопланетян. 27% респондентов сказали, что инопланетяне скрываются от землян, еще 18% уверены, что их скрывают от нас власти.

Кроме того, более половины респондентов (57%) утверждают, что американцы никогда не высаживались на Луну, а правительство США фальсифицировало материалы по экспедиции 1969 года.


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