Могла ли милиция успеть найти и спасти бобруйских девушек? 2 29.07.2018, 19:31

Установить личность убийц удалось лишь после проверки камер наблюдения в кафе.

В Бобруйске убили двух молодых женщин, одна из которых успела сообщить об опасности в милицию. Они с подругой закрылись в ванной комнате, пока туда ломился убийца, пишет nn.by.

Возможно их и удалось бы спасти, если бы звонившая женщина назвала точный адрес — но женщины не знали, к кому и куда поехали, дело происходило в спальном районе.

Бобруйская милиция искала место преступления почти полным составом, сотрудники проверяли все многоквартирные жилые дома по улице Лынькова и прилегающую территорию.

Но установить личность мужчины удалось лишь после проверки камер наблюдения в одном из кафе, где было видно, как две женщины 26 и 27 лет познакомились с мужчиной и вместе уехали.

Лишь после установления его личности и места жительства, удалось найти квартиру, где произошла трагедия.

Кое-кто в комментариях мрачно иронизирует, мол, «если бы искали политического, то по звонку запеленговали бы и быстро нашли, а тут просто девчонки».

И правда, могла бы милиция значительно сузить круг поисков?

Мы поговорили об этом с несколькими сотрудниками Министерства внутренних дел, среди которых работники дежурной части и специалисты по розыску и электронике.

«Начнем с того, что в дежурке стоят телефоны даже без автоматического определителя номера — нельзя узнать, с какого номера вызов, надо делать запрос в узел связи.

Никаких возможностей принять вызов по современным каналам — Телеграму условному или ВКонтакте — нет. А что делать в подобном случае глухонемому человеку? Неясно. Можно подумать, что и в конкретном этом случае через мессенджер можно было получить больше уточняющих деталей.

Конкретно у ОДС [оперативно-дежурная служба] нет оборудования, чтобы «пеленговать» физическое местонахождение человека, который нам звонит.

Сразу это может сделать, теоретически, Департамент оперативно-розыскной деятельности [ДОРД], но дежурные части никакого отношения к ДОРД не имеют, это абсолютно разные структуры. ОДС входит в Милицию общественной безопасности и не может проводить оперативно-розыскные мероприятия, ДОРД входит в криминальный блок. Я должен признать, что оборудование дежурок зависло на уровне 80-х годов. На Западе в дежурках оборудование такое, какое у нас только у оперативников и под грифом «секретно». Да, это дорого. Но чем мы измеряем цену? Человеческой жизнью», — отвел душу сотрудник дежурки одного из районных городов, отвечая на наш вопрос.

Какой же обычно механизм поиска применяется в таких случаях, сколько нужно времени и какова минимальная территориальная погрешность?

«Это будет 100—500 метров плюс-минус, при условии, что работники мобильного оператора окажутся на рабочих местах. И это в условиях городской застройки. Словом, будет известна только мобильная башня, принявшая сигнал мобильника, ближайшая к нему. А дальше берешь циркуль в руки, проводишь окружность — и ножками. Это классическая схема, так и было сделано в этот раз. А определить этаж в многоквартирном доме и подъезд — это уже не поддается расчетам», — сказал нам оперативник.

Комментируя слова сотрудника дежурки об оперативном оборудовании, он сказал, что и это не панацея.

«Такое оборудование имеется в областных городах. Сколько нужно времени, чтобы все согласовать и довезти его в Бобруйск в условиях, когда счет идет на какие-то минуты? Вопрос риторический. И опять же, оно немного сузит квадрат поисков, но конкретной квартиры не покажет», — добавил он.

Еще один эксперт сказал, что оценивает деятельность коллег из МВД позитивно. В условиях, когда известно лишь приблизительное место, они действовали правильно. Они сделали все возможное, бросив людей и «в поле», и на анализ городского видео.

«Это только в американских боевиках тебе покажут точное место сразу на интерактивной карте. Но здесь мы имеем ситуацию, когда этих женщин не «вели» целенаправленно, не было доступа к их геолокации и так далее. И вот они резко оказываются в центре внимания… Я бы не обвинял милицию.

Да, на Западе техобеспечение лучше, погрешность в метрах меньше. Но механизм тот же — определяешь соту — а дальше сам: исходя из своей фантазии, интуиции и вероятного маршрута», — подытожил офицер.