Глас народа: В Дроздах сидят холуи и пустые балаболы 14 29.07.2018, 19:48

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Владимир Семашко

Фото: DELFI

Как белорусы отреагировали на слова Семашко.

На этой неделе заместитель премьер-министра Владимир Семашко заявил, что тарифы для населения будут подниматься:

— В Беларуси сегодня самый низкий тариф на электроэнергию для населения. На западе население платит за электроэнергию в 2−3 раза больше, чем промышленные предприятия. Например, в Германии около 8,5 цента за киловатт-час платит промышленный производитель, а население — около 27 центов. А у нас наоборот: 11,5 цента платит тот же МАЗ, а частные потребители — около 5 центов, поэтому тариф для населения постепенно будет подниматься, - заявил одиозный чиновник.

Слова Семашко стали одной из самых обсуждаемых тем на этой неделе. Вот как отреагировали читатели Сharter97.org:

«Семашко и других чиновников посадить на зарплату 300 рублей или отправить на пенсию тоже в 300 рублей. И пусть платит как обычные люди!»

«Не согласен полностью. Посадить не на пенсию, а на нары. Шить перчатки, несмотря на возраст.

И полная конфискация. И у жен, детей, внуков, у всех! Вот это будет справедливо».

«Семашко!!! Зарплату себе возьми 300 рублей, а потом поговорим, что вы все с заграницей сравниваете. Меркель где живет???? А вы????»

«Дроздуны, электричество вы будете добывать с помощью трения»

«Хватит слушать этих колхозных экономистов. В Дроздах сидят холуи и пустые балаболы».

«Тарифы на западе гораздо больше, чем в Беларуси... а заработки, пенсии??!!! Семашко, что ты несёшь?!»

«Кем уважаем этот старый? Рядовая шестерка луки и попрошайка в Кремле».

«А где разговоры про западные зарплаты в Беларуси???»

«У прикорытных хрюкальщиков свои тарифы», - заявили читатели Сharter97.org.