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Как мне все это развидеть и расслышать

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  • Слава Рабинович
  • 29.07.2018, 20:18
  • 2,808
Слава Рабинович

Все они сошли с ума.

Вчера чёрт дёрнул переключить мою космическую телевизионную связь с CNBC на российский канал… Шло телевещание т.н. "концерта" с Манежной площади под названием "Россия в моём сердце" и под хештегом #россиявмоёмсердце.

Ватные зрители, ватные ведущие, ватные исполнители – Надежда Кадышева, Глеб Матвейчук, Кристина Орбакайте, Полина Гагарина, Денис Клявер, Зара, Александр Буйнов, Денис Майданов ("моя война, страны солдат, моя земля, кровь моя, я поднимаю свой флаг моего государства"), Дима Билан, Лолита, Юлия Савичева, Стас Пьёха, Олег Газманов, Лев Лещенко ("надо побеждать честно"), Александр Розенбаум ("я обожаю расстреливать город, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та) и т.д.

Мне кажется, что все – зрители, ведущие и исполнители – все они сошли с ума.

Это было самое ужасное, что я в своей жизни когда-либо видел и слышал, из такого вот…

Как мне всё это развидеть и расслышать???! Стереть из памяти?

Cлава Рабинович, "Фейсбук"


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