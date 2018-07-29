Домрачева: У моей дочери есть все задатки, чтобы стать спортсменкой

Домрачева: У моей дочери есть все задатки, чтобы стать спортсменкой13
- 29.07.2018, 19:59
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Белорусская биатлонистка снялась в стильной фотосессиии.
Дарья Домрачева снялась в стильной фотосессии для журнала Fashion collection. Фото опубликовала в своем Instagram фотограф Алла Пархимович. В интервью изданию самая титулованная биатлонистка мира рассказала о том, как относится к своей популярности и где чаще всего ее можно встретить в Минске, пишет tut.by.
Наконец-то я могу поделиться результатом нашей супер-секретной съёмки для журнала Fashion Collection @fcollectionby с самой Дарьей Домрачевой @dadofun ! Снимать персону ТАКОГО уровня было очень волнительно. Это невероятная гордость и ответственность, понимание того, что идешь по верному творческому пути, когда в твоем объективе оказывается звезда первой величины. Спасибо всей команде за слаженную работу! photo @alla_parhimovich stylist @rehina_p mua @karina_klimkina hair @dmitrenko._olga stylist assistant @chesnokov.andrei photographer assistant @anton_werigo И отдельное спасибо Дарье за то, что всю съемку одаривала нас своей искренней улыбкой, заряжала позитивом и все прошло так быстро и легко! #parhimovich
— Я не придаю большого значения своей популярности, это никогда не было моей целью. Узнавание на улице — это сопутствующий фактор, который пришел вместе с достижением моих целей. Меня это не напрягает. Если вышла погулять и люди меня узнали, чувствуется, что их приветствия искренние, они следят за тем, что я делаю. И это приятно. Здорово, что своими делами можешь дарить людям эмоции.
Домрачева назвала самым запоминающимся в своей спортивной карьере юношеский чемпионат мира, где ей удалось выиграть две золотые медали.
— Именно те старты дали мне понять, что я на верном пути и не зря столько времени посвящаю этому спорту. Тогда мне было 18, этот чемпионат стал одним из первых крупных соревнований, где мне важно было показать результат, мотивирующий на продолжение.
Наконец-то я могу поделиться результатом нашей съёмки для журнала Fashion Collection @fcollectionby с Дарьей Домрачевой @dadofun ⭐️ photo @alla_parhimovich stylist @rehina_p mua @karina_klimkina hair @dmitrenko._olga stylist assistant @chesnokov.andrei photographer assistant @anton_werigo bodysuit @chiarabonilapetiterobe pants @gcdswear trench coat @carven boot @alchimiadiballin clothes @aline_concept #parhimovich
У ее дочери Ксении также есть все задатки, чтобы стать спортсменкой, отмечает Дарья.
— В Ксении много энергии, которой нужен выход. В любом случае мы поможем ей сделать первые шаги в спорте, но быть ли профессиональной спортсменкой и какой вид спорта выбрать, решать ей.
Раскрывать свои планы на будущее олимпийская чемпионка не спешит. Говорит, что рано, «все пока еще на уровне задумок». Что же касается ее интернет-магазина спортивной одежды, то, как заметила Дарья, у нее «есть несколько задумок по поводу его развития и перевоплощения».
— Возможно, для кого-то из моих болельщиков футболка или лосины от Даши Домрачевой станут мотивацией пробежать лишний километр, — замечает она.
Дарья говорит, что сама старается тренироваться каждый день. И смеется, что чаще всего в Минске ее можно встретить на беговой дорожке.
— Так что присоединяйтесь, может, как-нибудь пересечемся.
Наконец-то я могу поделиться результатом нашей съёмки для журнала Fashion Collection @fcollectionby с Дарьей Домрачевой @dadofun ⭐️ photo @alla_parhimovich stylist @rehina_p mua @karina_klimkina hair @dmitrenko._olga stylist assistant @chesnokov.andrei photographer assistant @anton_werigo 1 photo suit Joseph top Pinko shoes & earrings @gcdswear clothes @aline_concept 2 photo bomber C-clique pants @maisonmargiela clothes @marcelino.minsk #parhimovich
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Беларуси Дарья Домрачева в июне объявила о завершении спортивной карьеры.