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Леонид Заико: Мы - не бараны, за такое нужно наказывать

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  • 29.07.2018, 20:08
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Почему страна несет убытки, если НПЗ продают переработанную российскую нефть?

Белорусская экономика послушно выполнила приказ Лукашенко и выросла на 4,5% ВВП в I полугодии - на 0,6 п.п. больше, чем мировая экономика.

Премьер-министр Андрей Кобяков сотоварищи уже готовятся к распределению пула денежного вознаграждения и медалей, а оценки Лукашенко не похожи на ликование и полное удовлетворение. Видимо, главу страны не убеждают победные реляции его правительства, потому как он прекрасно знает им цену. В рамках нынешней модели Совок/Госплан Совмин может напрячь директорат, освоить миллиарды долларов кредитных ресурсов, увеличить зарплаты и пенсии.

Он может национализировать активы, объединить убыточные предприятия в холдинги или передать коммерческие организации в управление государственной специализированной структуре. А вот создать принципиально новые источники быстрого долгосрочного роста и развития нынешняя вертикаль не в состоянии.

Мнимые достижения белорусской экономики и ее реальные проблемы в материале БелГазеты прокомментировал руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико:

- Это всего лишь подпрыгивание районного масштаба. В 2014г. ВВП в долларовом выражении грохнулся почти на 40%, а теперь будем прибавлять по 3-4% в год? Такими темпами нам потребуется 10 лет, чтобы выйти на докризисный уровень. Смешно.

Разогрев экономики произошел, с одной стороны, благодаря росту цен на нефть. С другой - за счет роста покупок, оборота из-за совершенно необоснованного завышенного роста зарплаты. Это нездоровая теория. Дабы внутренний рынок способствовал росту экономики, есть два пути. Первый - создание новых производств и рост эффективности малого и среднего бизнеса. Второй - кейнсианский, который гласит, что для роста экономики нужно стимулировать рост доходов - зарплат, пенсий, пособий, стипендий, за счет этого будет увеличиваться внутренний потребительский спрос. Власти пошли как раз по второму пути. Насколько номинально увеличились доходы у нас?

За январь-май 2018г. реальные доходы выросли на 7,7%, номинальная зарплата - на 18,8%, а реальная - на 13,4% при росте производительности труда на 5,2%.

То есть при росте ВВП на 4%, зарплата в номинальном выражении выросла почти на 19%? Это означает следующее: размер пирога увеличился на 4%, а желающих съесть этот пирог - аж на 20%. Макроэкономический дисбаланс, однако, - достаточно высокий прирост доходов на фоне достаточно низкого прироста ВВП. Это создает угрозу экономике, ломает денежную политику, обменный курс. Что с этим делать? Поставить правительство на линейку готовности и дать пенделя.

Президент сказал - темпы роста должны быть выше мировых. Вот чиновники и взяли под козырек. В советское время, при Брежневе, принимались 5-летние планы, в которых закладывались высокие темпы роста - 23-25%. Тогда это называлось научно обоснованным планированием. Сейчас почему-то не говорят про научно обоснованную макроэкономическую политику. А я бы все-таки рекомендовал министру экономики Владимиру Зиновскому почаще говорить про научно обоснованный макроэкономический дирижизм.

У власти развилось привыкание к нехватке денег и плохим финансовым показателям экономики страны. Это присуще всем экономикам, в которых отсутствует всякая конкуренция - политическая, экономическая, технологическая.

Кстати, не нужно ставить цель достичь мировых темпов роста экономики. Главная цель - определенный размер нормы сбережения.

Так поступали в России в 1990-е гг. - предприятия просто съедались.

Товарищ Вакульчик (председатель КГБ. - прим.), вот вам тема для размышления: почему, продавая на внешних рынках за конвертируемую валюту 2/3 нефти, которую покупает сама Беларусь, наши НПЗ убыточны? Почему многострадальная страна несет убытки, если белорусские НПЗ продают на мировом рынке переработанную российскую нефть?

Навести порядок в этой сфере надо. Не может рентабельность НПЗ быть на уровне рентабельности молочных заводов - 3%, как в 2017г.

ВВП Беларуси вырос на 4,5%. Формально это означает макроэкономический рост. Правительство таким образом пытается сказать президенту: мы сделали все, чтобы отвести страну от пропасти, отдалить ее от статуса «страны, о которую вытирают ноги».

То, что правительство отводит нас куда-то, я заметил. Но мы же не бараны. Мы видим, что возникла серьезная макроэкономическая дестабилизирующая ситуация. За это нужно серьезно наказывать.


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