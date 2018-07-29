Том Круз «заставил» известного телеведущего прыгнуть с парашютом 2 29.07.2018, 20:16

Громкое заявление заставило телеведущего согласиться на экстремальный трюк.

Ведущий Late Late Show Джеймс Корден прыгнул с парашютом вместе с Томом Крузом после того, как звезда шоу заявил, что прыжок голливудского актера с немалой высоты в новом фильме "Миссия невыполнима: Фоллаут" – "просто глупость", которую сможет повторить каждый, пишет segodnya.ua.

Когда Корден это говорил, он точно не ожидал, что голливудский красавец ответит на такой стеб вызовом, сообщает The Mirror.

Громкое заявление в эфире шоу заставило телеведущего согласиться на экстремальный трюк. Отметим, что Том Круз усложнил задачу, выбрав высотный прыжок, который часто выполняют военные.

Известно, что 56-летний актер является смельчаком, который самостоятельно выполняет многие трюки в фильмах со своим участием. Например, во время съемок последнего фильма "Миссия невыполнима: Фоллаут" он прыгнул с самолета более 100 раз. Однако Джеймс Корден никогда ранее не прыгал с парашютом.

Так, Круз пригласил Кордена на взлетно-посадочную полосу в долине Перрис, Южная Калифорния, чтобы выполнить свой первый прыжок с парашютом. Когда они прибыли, звезда Late Late Show сказал: "Я не могу поверить, что я это делаю".