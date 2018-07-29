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В Великобритании число учеников из России снизилось на 39%

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  • 29.07.2018, 19:52
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«Исход» россиян из Великобритании продолжается.

Число учеников из России в школах Великобритании неуклонно снижается в последние три года. Об этом со ссылкой на данные Независимого объединения школ сообщает The Telegraph.

В 2015 году в британских государственных школах было зарегистрировано 2795 учеников из России, к апрелю 2018 года это число упало более чем на треть, снизившись до 1699 человек (или на 39,21%), пишет РБК.

Это «резкое падение» отражает ухудшение отношений между Великобританией и Россией в последние три года, указывает The Telegraph. В это же время Кремль обвиняли во вмешательстве в выборы в США и Великобритании, в незаконной аннексии Крыма, а также в том, что Россия ответственна за катастрофу малазийского боинга в небе над Донбассом и за многочисленные кибератаки по всему миру.

Издание отмечает, что тенденция, вероятно, усугубилась после того, как между Россией и Великобританией разразился дипломатический кризис из-за отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.

Обвинив Москву в организации нападения, Лондон выслал более 20 российских дипломатов и сотрудников их семей, а также пересмотрел свое отношение к положению русских олигархов в Британии, начав расследование в отношении тех из них, происхождение состояний которых «вызывает подозрение».

В частности, владелец британского футбольного клуба «Челси», бизнесмен Роман Абрамович, чье состояние оценивается Forbes в $10,8 млрд, не смог вовремя продлить выданную ему ранее британскую визу и не попал на финал Кубка Англии. Источник РБК тогда сообщал, что документы миллиардера рассматриваются дольше, чем раньше. «С чем это связано, непонятно», — сказал собеседник РБК.


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