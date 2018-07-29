Муратов: В России придумана технология сокрытия пыток в тюрьмах 1 29.07.2018, 20:42

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Дмитрий Муратов

Фото: РИА Новости

Главный редактор «Новой газеты» рассказал об ухищрениях сотрудников ФСИН.

В исправительной колонии №6 города Владимира сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) пытались скрыть смерть заключенного Гора Овакимяна от пыток. Об этом сообщил главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов 27 июля в эфире "Эха Москвы", сообщает "Гордон".

Журналист рассказал, что родные заключенного поинтересовались в колонии, почему тот им не звонит, на что им ответили, что с ним все в порядке и "не надо беспокоиться". Однако у семьи "что-то екнуло", и мать послала брата с сестрой проведать Гора. Когда родные приехали в колонию, им сообщили, что Овакимян умер шесть дней назад.

"А знаете, почему шесть дней? Я сразу полез в закон. А в законе у нас о похоронных услугах и различных ритуальных тонкостях, федеральный закон за 1996 год, там сказано, что неопознанные трупы хранятся не более семи дней. То есть на следующий день его бы закопали так, что они даже не узнали бы, где", – подчеркнул Муратов.

По словам главреда, сотрудники ФСИН придумали схему сокрытия преступлений.

"Чтобы следы зверств скрывать, придумана еще одна технология. Человека забивают в колонии, в данном случае во Владимирской ИК-6, и перевозят его из тюремной больницы в гражданский морг. Ну так, рука руку моет. Договорились обо всем. И он там шесть дней лежит спокойно, тихо, не задавая вопросов. А как только закончился шестой день, все, закопать, неопознанный труп", – рассказал он.

Журналист отметил, что родственники обнаружили на теле заключенного следы пыток.

"Он весь в следах от электрошокера, огромные гематомы на пояснице, пальцы на руках и ногах сломаны, половые органы повреждены, под мышкой следы электрошокера, лицо только целое. Ну чтобы можно было сфотографировать, послать там его кому-нибудь", – сообщил Муратов.

Он отметил, что в протоколе о смерти было сказано, что заключенный "промочил ноги... и умер от пневмонии". И только по требованию родных был составлен новый протокол о насильственной смерти. "Первый протокол изъяли, вы понимаете, как все покрыто? А потом матери и им самим начали звонить родственники из зоны. Откуда-то узнали их номера телефонов. Чтобы они забрали свои заявления и прекратили, потому что всем будет плохо. Вот что происходит!" – рассказал журналист.

По словам главреда, в российских зонах сейчас вырывают страницы из выпусков "Новой газеты", в которых рассказывается о злоупотреблениях в местах заключения. "Но все всем все сообщают. И все все знают. Пузырь молчания прорван. Он все равно уже прорван, этот пузырь", – подытожил он.