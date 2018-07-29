Какие экзотические блюда подают в минских заведениях 29.07.2018, 21:09

Жареные сверчки, драник с мороженым и другие диковинки.

Тренд на пасту, пиццу и даже шаурму уже давно прошел, но, кажется, минские заведения об этом не знаю, или просто игнорируют. KYKY вместе с фудхантером KOKO.by прошелся по минским ресторанам и составил список самых необычных блюд в городе, которые стоит попробовать хотя бы ради гастрономического эксперимента.

Жареные сверчки в «Клумбе» за 12 рублей

Сверчки в баре – сертифицированные, в замороженном виде их поставляют в «Клумбу» прямо с фермы Crickets.by, что находится под Минском. По вкусу они напоминают тыквенные семечки, так что их отлично заказывать под пиво – сочетание напитка и закуски гарантированно. И польза организму будет: в этих насекомых содержится больше белка, чем в говядине, и больше кальция, чем в молочных продуктах. Протеин в чистом виде. Единственный минус – после дегустации сверчков придется использовать зубочистки.

Кофе Black ivory в «1801» за 30 рублей

Black ivory – самый дорогой сорт кофе в мире. Готовят его в Таиланде: слонам дают зерна арабики, а после – собирают их из фекалий животного. Естественно, после этого зерна обрабатывают: моют и обжаривают, и продают за 1500 долларов за килограмм. В Минске такого еще не было, а новинка – это всегда круто и стоит того, чтобы попробовать. А после рассказывать друзьям, что кофе, пропущенный через пищеварительный тракт слона за 30 рублей, кисловат.

Фрукт дуриан в Mai Thai за 8 рублей

Азиатский фрукт не подают в заведении в тарелках: 50 грамм дуриана можно прикупить только на вынос, потому что, цитируем работника Mai Thai: «Мы заботимся о своих гостях». У дуриана очень специфический запах, когда его разрезают, кажется, что рядом произошла утечка пропана.

На вкус – это что-то наподобие смеси из банана, манго, киви, лука, ванили и носков. Из-за такой ядерной ароматики фрукт запрещено порционно транспортировать – только в целом виде. Собственно, есть его имеет смысл только свеже разрезанным – после нескольких часов мякоть теряет запах. В Mai Thai уверяют, что продают его, как положено, свежим, но, если вы сомневаетесь в честности сотрудников заведения, можете купить целый фрукт на Комаровке. Правда, на рынке за него придется выложить от 60 рублей. Вкус – сомнительный, но, возможно, это как раз то, что нужно человеку, которому кажется, что в его жизни ничего интересно не происходит.

Жареные бычьи яйца в «Гаштете» за 11 рублей

Горячее, которое в заведении именуют «мужским шашлыком», не наделено специфическим вкусом – похоже уже на привычные беларусам субпродукты типа птичьего сердца. Ничего необычного, кроме факта, что это пикантное место быка.

Большая баранья нога по предзаказу на plovberry.by за 200 рублей

Баранина – не самый далекий от рациона беларусов продукт, но в редких заведениях Минска могут подать целую ногу. Мы нашли: в «Пловберри» по предзаказу доставляют блюдо весом в 2000 грамм, в центре которого красуется большая баранья нога. В офис заказывать не советуем – запах мяса сильный и стойкий, да и сама порция достаточно жирная, можно случайно испортить документы на не одну тысячу долларов.

Канадский лобстер в Café de Paris за 27 рублей

Выбор морепродуктов в Беларуси скудный: геополитика обделила нашу страну морем, и ничего в этой ситуации не сделать, кроме как довольствоваться небольшими порциями морских блюд в ресторанах. Например, можно попробовать лобстера. Живые омары уже продаются в магазинах Минска – их завозят на прилавки раз в неделю по четвергам. Так что можно попробовать приготовить его дома, но в таком случае лобстера придется собственноручно «казнить», а это точно не для слабонервных.

Тушеные говяжьи внутренности с орехами в «Восточном» за 19 рублей

Фото: relax.by

Блюдо, состоящее из говяжьих внутренностей и даже кожи головы коровы, весит около 300 грамм. Его подают на большой тарелке под соусом, украшая зеленью и орехами. Беларусы не жалуют эту позицию в меню ресторана, она пользуется популярностью у гостей из Китая, которые практически каждый день приходят на обеды и ужины в это заведение. Официанты утверждают, что выглядит блюдо аппетитно, но про вкус – ничего сказать не могут. А вдруг вам понравится?

Драник с мороженым из сгущенки в Svobody,4 за 7,5 рублей

Знакомьтесь, это Рэйна, прекрасная фотомодель своих творческих хозяев @olgavang. Спасибо за ваш отзыв и ждём вас снова в гости! SVOBODY.4 На днях выбирались на охоту за красивыми городскими снимками📸, вдоволь находились по красивым минским улочкам, замерзли…Идея выпить кофе и посидеть где-нибудь согреться пришла сама собой, но мы были с Рэйной, поэтому решили рискнуть и спросить разрешения зайти с собакой попить кофе у нескольких известных минских кофеен и получили отказ 😔 В итоге топали несколько км до ближайшего места dogfriendly, но это того стоило! Я как обычно зашла первая внутрь и осторожно поинтересовалась, а можно ли нам зайти с собачкой, на что девушка-администратор приветливо ответила, что в их заведении рады любым песикам и большим, и маленьким. 🖤Садитесь, где вам удобно и еще миску с водой принесли для Рэйны, которая оценила такое обслуживание на 5 🌟 Мы остались довольны, а еще такой свет красивый падал из окошка, я его успела словить для вас)) Хочется побольше мест, в котором на посетителей с собаками не будут смотреть косо и где можно отдохнуть вместе с пушистым другом. ____________________ А как вы относитесь к местам общепита со статусом dogfriendly, при условии, что собака воспитанная и тихо себя ведет, никому не мешая? Много таких мест в вашем городе? Или же собаке не место в кафе? Интересно узнать ваше мнение. Публикация от SVOBODY.4 (@svobody.4) 1 Фев 2018 в 7:32 PST

Вкус блюда точно оценят все, кто шокировал гостей МакДональдса, когда обмакивал картошку фри в стаканчик с мороженым – это правда очень вкусно. По сути, в винном баре предлагают то же самое: позиция в меню также ставит в тупик многих староверов, уверенных, что драники можно есть только со сметаной.

Овершейк в «Я ж тебе говорил» за 18 рублей

Максимально калорийный молочный коктейль, высотой почти в метр – фудпейринг, доведенный до абсурда. К напитку добавляют все самое сладкое, что есть под рукой. Пончики, карамель, вату – ингредиенты не обязаны сочетаться. Выпить его и остаться в живых можно, но смысл такого напитка скорее не в гастрономическом удовлетворении, а красивом фото для социальной сети.

Маринованные лапы курицы в China Town за 8 рублей

Меню этого заведения разделено по языковому принципу: на русском обозначены позиции, которые морально готов съесть беларус, а на китайском – те, что не укладываются в гастрономическую плоскость нашего менталитета. Например, маринованные лапы курицы и свиные уши в масле чили официанты не предлагают местным, но если вы попросите – без проблем подадут на стол. Говорят, что лапы курицы отдаленно похожи на чипсы.

Суп фо в «Сайгоне» за 6 рублей

Вьетнамская и азиатская кухни уже начали активно разрастаться в Минске, но многие заведения предлагают гостям адаптированные под европейские блюда, за счет чего теряется сам смысл и супов, и лапши. В «Сайгоне» так не делают – повар из Вьетнама готовит, кажется, по «бабушкиным» рецептам, за счет чего дает нам с вами возможность попробовать приближенную к аутентичной вьетнамскую еду.

Особенно хорош в заведении суп фо. Прелесть этого места в том, что оно расположено всего в двух местах города: на Комаровке и на рынке в Ждановичах. Выглядит далеко не как ресторан, где кормят вкусно и где санитарные нормы соблюдены – ну кто в здравом уме пойдет есть не пойми какой суп в забегаловку на рынке? Отвечаем: фудхантеры из KOKO. И их 150 подписчиков, которые после дегустации фо в «Сайгоне» остались довольными и здоровыми.

Четырехкилограммовый бургер в баре «Патриот» за 70 рублей

Если вы думаете, что это бургер на компанию – ошибаетесь. Съесть четыре килограмма «булки с котлетой» можно в целом за 30-50 минут, ведя светскую беседу с друзьями. Необычного в этом блюде нет ничего, кроме размера, но, согласитесь, это достаточно неплохой элемент развлечения на вечер. Единственное, заказать гигантский бургер в баре можно только предварительно – за сутки или двое до визита.

P.S. Почему в Минск не приходят действительно необычные блюда

«В Минске нет необычной еды – все, что мы перечислили, по сути, высосано из пальца среди скудного выбора. Есть две проблемы – законодательство и менталитет. Например, у нас никогда не появится заведение, где при гостях будут разрезать змею и давать пробовать бьющееся сердце. Во-первых, уже при приготовлении три человека напишут жалобу, во-вторых – в стране элементарно нет норм по разведению змей. Вы же не сможете первую попавшуюся змею на кухню притащить – мясо должно быть сертифицировано, то есть должна появиться ферма по разведению змей.

А это не так просто сделать, как сверчков в аквариуме вырастить. И так со всеми действительно необычными блюдами: и люди, и закон к ним попросту не готовы, поэтому аутентичная японская кухня к нам никогда не придет. Кроме того даже классические японские блюда требуют наличие свежей качественной рыбы, а где беларусам ее брать?

Лично мне бы хотелось, чтобы в Минске развивался стритфуд, чтобы любой фермер мог выйти на улицу и на открытом огне пожарить тушу поросенка – сейчас так нельзя делать. Фастфуд – это же история не про вредную, а быструю еду, но у нас этого все еще не понимают. Хочется, чтобы развивалась и мировая кухня – но в Минске до сих пор нет ни одного приличного индийского ресторана.

Есть еще и вопросы к ценам в минских заведениях, но понятие «дорого» очень относительное: для кого-то 10 рублей – это дорого, для другого – копейки. Но самое главное: мне хочется, чтобы после посещения ресторана, бара, кафе – чего угодно, человек не чувствовал себя обманутым. Чтобы он был удовлетворен, даже в случае, если оставил там много денег».