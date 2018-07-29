Эрдоган призвал членов БРИКС принять Турцию в свою группу 29.07.2018, 21:14

Реджеп Эрдоган

Его заявление прозвучало на пресс-конференции группы в Йоханнесбурге.

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал лидеров стран БРИКС принять его страну в группу, сообщает "Новое время".

Его заявление прозвучало на пресс-конференции в Йоханнесбурге 27 июля, сообщает Hurriyet Daily News в воскресенье, 29 июля.

"Если вы нас возьмете, то группу будут называть БРИКСТ, сказал я", - отметил Эрдоган.

По его словам, лидеры стран, входящих в группу, приняли его предложение тепло.

"Особенно Китай сказал, что он выступает за расширение. Я увидел, что они рассматривают возможность участия других стран в своей группе. Они не выступают против этого", - сказал Эрдоган.

Эрдоган напомнил, что Турция находится среди стран Большой двадцатки.

"Хотелось бы, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы мы стали частью группы и заняли свое место в БРИКС", - подчеркнул президент Турции.

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В нее входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.