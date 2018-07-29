США предостерегли от попыток обойти санкции против Ирана 1 29.07.2018, 21:47

Письмо было направлено послам Германии, Франции и Великобритании в Вашингтоне.

Ведущие сенаторы-республиканцы США предостерегают правительство Германии от намерения обойти санкции против Ирана и угрожают последствиями.

Соответствующее письмо подписали 10 сенаторов-республиканцев, сообщает "Европейская правда".

Письмо было направлено послам Германии, Франции и Великобритании в Вашингтоне.

В письме, среди прочего, сенаторы Марко Рубио и Тед Крус выражают озабоченность в связи с тем, что европейские правительства могут разрабатывать планы "обходить или подрывать санкции".

"Такие попытки следует рассматривать как особенно тревожные. Ведь санкции отнюдь не новы – они приняты на основе законов, которые Конгресс США принял много лет назад, среди прочего, чтобы сдержать иранскую ракетную программу. Законы были подписаны президентом США Бараком Обамой и возобновлены президентом США Дональдом Трампом", - говорится в письме.

В июне правительства Германии, Франции и Британии безуспешно требовали освобождения своих компаний от санкций США. Они также хотят сохранить ядерное соглашение с Ираном после выхода из него США - и помочь Ирану экономически.

Как известно, в начале мая Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий - ядерного соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия), а также о возобновлении санкций в отношении Тегерана.