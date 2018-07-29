закрыть
29 июля 2018, воскресенье, 23:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

США предостерегли от попыток обойти санкции против Ирана

1
  • 29.07.2018, 21:47

Письмо было направлено послам Германии, Франции и Великобритании в Вашингтоне.

Ведущие сенаторы-республиканцы США предостерегают правительство Германии от намерения обойти санкции против Ирана и угрожают последствиями.

Соответствующее письмо подписали 10 сенаторов-республиканцев, сообщает "Европейская правда".

Письмо было направлено послам Германии, Франции и Великобритании в Вашингтоне.

В письме, среди прочего, сенаторы Марко Рубио и Тед Крус выражают озабоченность в связи с тем, что европейские правительства могут разрабатывать планы "обходить или подрывать санкции".

"Такие попытки следует рассматривать как особенно тревожные. Ведь санкции отнюдь не новы – они приняты на основе законов, которые Конгресс США принял много лет назад, среди прочего, чтобы сдержать иранскую ракетную программу. Законы были подписаны президентом США Бараком Обамой и возобновлены президентом США Дональдом Трампом", - говорится в письме.

В июне правительства Германии, Франции и Британии безуспешно требовали освобождения своих компаний от санкций США. Они также хотят сохранить ядерное соглашение с Ираном после выхода из него США - и помочь Ирану экономически.

Как известно, в начале мая Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий - ядерного соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия), а также о возобновлении санкций в отношении Тегерана.


популярное за неделю

Мнение

Мы уже большие
Мы уже большие Ирина Халип
Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман
Надеюсь на вашу солидарность
Надеюсь на вашу солидарность Геннадий Федынич