Увидит ли наконец-то правительство пенсионеров со своего этажа? 3 29.07.2018, 21:54

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Фото: tut.by

Несколько слов о трагической истории в Могилеве.

Новость из Могилева, где муж пойманной на краже фарша в магазине пенсионерки умер от пережитого стресса, почти потерялась в потоке сообщений. Между тем, она заслуживает особого внимания, пишет «Салiдарнасць».

Могилевский журналист, который стал свидетелем неприятной сцены в магазине, на своей странице в соцсетях попытался понять поведение продавцов, занявших принципиальную позицию по отношению к пенсионерке. Мол, им же потом и пришлось бы из своего кармана оплачивать украденное.

Эта история говорит о том, что для простых белорусов наступают сложные времена. Еще недавно мы тихо ужасались схожим новостям из соседней России. Теперь же, скорее всего, к таким инцидентам придется привыкать и нам.

Как тут не вспомнить мартовский доклад правительства, на котором глава государства пожурил чиновников за то, что «люди пока не ощущают улучшений». Тогда Александр Лукашенко отдельно остановился на незавидном положении белорусских пенсионеров:

— С этого же этажа пенсионеры не видны. Мы же еще на пенсию не вышли, у нас и зарплаты нормальные, поэтому чего там переживать за этих пенсионеров. Вот сейчас можно сказать: знаете, в мире мрут пенсионеры, а у нас еще выживают. Тоже мотивация?

Могилевская история говорит: уже мрут и у нас. Наверное, самое время сойти с этажа и увидеть пенсионеров, готовых здоровьем, а то и жизнью рисковать за кусок фарша.