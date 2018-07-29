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Олимпийский чемпион Александр Тихонов: В России бардак во всем

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  • 29.07.2018, 22:07
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В российском спорте разгорелся настоящий скандал из-за присуждения футболистам званий ЗМС.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался в поддержку позиции волейболистки Екатерины Гамовой, раскритиковавшей присуждение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС), сообщает "Радио Свобода".

"В нашей стране любое безобразие воспринимается нормально, - цитирует биатлониста Sport24. - В стране бардак во всём, кроме пиара".

Накануне, в пятницу, 28 июля, газета "Московский комсомолец" опубликовала критические замечания волейболистки Екатерины Гамовой – двукратной чемпионки мира и двукратной победительницы чемпионата Европы, а также двукратной серебряной медалистки Олимпийских игр: «Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов!… Мне жаль, что звание заслуженных мастеров спорта обесценивают!» - посетовала Гамова в своем Инстаграме.

В газетной публикации отмечалось, что волейболистка обращала свои претензии не к футболистам, а к руководству российского спорта.

Вчера, в пятницу, 28 июля, президент России Владимир Путин наградил главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова орденом Александра Невского. Игроки сборной были удостоены звания "заслуженный мастер спорта".

Александр Тихонов – четырёхкратный олимпийский чемпион, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1968 года в Гренобле, одиннадцатикратный чемпион мира, пятнадцатикратный чемпион СССР, чемпион спартакиады СССР, обладатель Кубка СССР 1978 года. Почти 15 лет он руководил (на постах президента и вице-президента) Союзом биатлонистов России. В 1968 году был удостоен звания Заслуженный мастер спорта СССР. Рекорд Тихонова по количеству золотых олимпийских медалей в биатлоне оставался непобитым до 2002 года, а по золотым медалям чемпионатов мира — до 2009 года.


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