Как Лукашенко пригрел в Беларуси «клан Бакиева» 4 29.07.2018, 22:17

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Диктатор дает приют всем беглецам от революций.

Министерство иностранных дел Кыргызстана вызвало официального представителя Беларуси - временного поверенного Сергея Иванова - для передачи ноты протеста, пишет сайт телеканала «Белсат».

Официальный Бишкек сообщил, что считает абсолютно неприемлемым проживание и ведение бизнеса в Беларуси бывшего премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова, который имеет паспорт белорусского гражданина Даниила Урицкого. Дипломатический протест связан с публикациями о начале стройки под Руденском крупного производства «Белорусской национальной биотехнологической компанией». Директор БНБК, созданной указом Лукашенко, - Даниил Урицкий, тот самый киргизский беглый премьер. «Белсат» сообщал о нем еще в начале года.

«Главой БНБК, генеральным директором является Даниил Урицкий, он же Данияр Усенов, бывший премьер-министр Кыргызстана, который осужден в своей стране за соучастие в убийстве людей и превышение служебных полномочий на пожизненное заключение, и он объявлен в розыск», - говорит экономический обозреватель Александр Ярошевич.

Директор БНБК не захотел разговаривать с журналистами, однако сказал, что Данияр Усенов, по его информации, умер 5 лет назад в Малайзии.

«Эти люди накрали у себя на родине и тянуть сюда деньги. Здесь же весь клан бакиевский сидит: начальник его охраны, который убивал, этот премьер, который приговорен к пожизненному», - отмечает политик Николай Статкевич.

Кыргызстан требует экстрадиции Данияра Усенова из Беларуси, так же как и бывшего президента Курманбека Бакиева.

Они оба несут ответственность за расстрел демонстрантов в апреле 2010 года в Бишкеке. Тогда произошла революция, вызванная низким уровнем жизни и тотальной коррупции - все сферы власти и отрасли бизнеса контролировали родственники и друзья Бакиева. Погибли 84 лица, полтысячи получили ранения. Свергнутый диктатор бежал в Беларусь и заявил, что он жив и легитимный.

«Мой народ переживает страшную трагедию. Банда самозванцев объявила себя властью и творит беспредел», - говорил Курманбек Бакиев в апреле 2010 года.

Сейчас Курманбек Бакиев, заочно осужденный на 24 года тюрьмы, живет в Минске, построил себе дом в Дроздах, рядом с резиденцией Лукашенко. Также в Минске живет его брат Жаныш Бакиев, участник коррупционных схем, заочно осужденный на пожизненное заключение за убийство.

«Лукашенко дает приют всем беглецам от революций. Всем незаконным диктатором, бандитам, которые получили власть, убивали людей», - говорит Статкевич.

Нота протеста в сегодняшних условиях не приведет к экстрадиции Данияра Усенова, считает Владимир Мацкевич. Пока Бишкек в вопросе «бакиевского клана» в Беларуси проявляет слабость судебной системы и дипломатии, не преследуя преступников в полную силу.

«Вряд ли при нынешнем правительстве Беларуси Бакиева и Усенова могут выдать. Ведь время прошло достаточно большое, и если бы были убедительные доказательства, это было бы сделано », - считает философ и методолог Владимир Мацкевич.

Также следует иметь в виду, что Кыргызстан входит в Евразийский экономический союз, где вопросы прав человека и демократии считаются менее важными, чем бизнес-интересы.