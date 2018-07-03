Белый дом: Санкции против РФ останутся в силе, пока она не вернет Крым Украине

Белый дом: Санкции против РФ останутся в силе, пока она не вернет Крым Украине1
- 3.07.2018, 7:30
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Сара Сандерс сделала принципиальное заявление накануне встречи Трампа с Путиным.
Администрация президента США Дональда Трампа не пойдет на отмену санкций, введенных в отношении России после присоединения Крыма с РФ, пока полуостров вновь не станет украинским. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает «Голос Америки».
«Мы не признаем попытку России аннексировать Крым. Наши санкции против России за Крым будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине», — отметила она.
По словам Сандерс, США и Россия «по данному вопросу согласились не соглашаться» друг с другом.
В минувшую пятницу Трамп сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в Хельсинки 16 июля, намерен затронуть тему полуострова.