Белый дом: Санкции против РФ останутся в силе, пока она не вернет Крым Украине 1 3.07.2018, 7:30

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Сара Сандерс

Фото: EPA

Сара Сандерс сделала принципиальное заявление накануне встречи Трампа с Путиным.

Администрация президента США Дональда Трампа не пойдет на отмену санкций, введенных в отношении России после присоединения Крыма с РФ, пока полуостров вновь не станет украинским. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает «Голос Америки».

«Мы не признаем попытку России аннексировать Крым. Наши санкции против России за Крым будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине», — отметила она.

По словам Сандерс, США и Россия «по данному вопросу согласились не соглашаться» друг с другом.

В минувшую пятницу Трамп сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в Хельсинки 16 июля, намерен затронуть тему полуострова.