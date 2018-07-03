Фотофакт: Белорус сделал самолет из серебра 3.07.2018, 7:40

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Ювелир из Витебска продолжает удивлять страну.

Витебский ювелир Андрей Жизневский в очередной раз удивил Беларусь: он собрал из серебра модель легендарного «кукурузника» — многоцелевого биплана У-2 или По-2, пишут «Народные новости Витебска».

Про Андрея Жизневского СМИ уже рассказывали, когда он создал оригинальную модель «ИС-2». Копия тяжелого танка также была сделана полностью из серебра, она передана в экспозицию Музея Великой Отечественной войны в Минске.

Серебряная модель биплана «У-2» собрана в масштабе 1:34. Самолетик не будет блестящим, как и его прототип, который был обшит фанерой и полотном. В случае с этой моделью ювелир покрыл серебро патиной различных оттенков.

При создании маленькой копии «У-2» Жизневский использовал ряд оригинальных ходов: эмблемы на крыльях не нарисованы, а выполнены в технике гравировки, серебряный пропеллер у самолетика крутится, если на него подуть.

На модель ушло 26,68 граммов серебра 925-й пробы. Кроме того, под фюзеляжем самолета вмонтирован бриллиант, а внизу подставки — аметист. Массивное основание подставки изготовлено из гранита. Все работы выполнялись исключительно вручную.

Эта модель предназначена в дар Витебскому областному краеведческому музею. На основании подставки прикреплена серебряная табличка с выгравированной надписью «Легендарный У-2, который «научил» летать советскую авиацию».

Андрей Жизневский говорит, что решил создать ювелирное изделие в виде самолета в память о своих отце и деде, которые были летчиками. А именно «У-2» выбрал потому, что этот легендарный советский биплан, созданный как учебный, во время войны стал боевым самолетом и использовался не только для помощи белорусским партизанам, но и как ночной бомбардировщик.

— Хочется прославить Витебск в ювелирном деле, как Марк Шагал прославил наш город в изобразительном искусстве, ведь у нас до войны была прекрасная не только художественная, но и ювелирная школа — поделился с журналистами Жизневский.