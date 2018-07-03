Названы приметы перед отпуском, которые действительно работают

Названы приметы перед отпуском, которые действительно работают1
- 3.07.2018, 8:07
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Что делать, чтобы путешествие прошло успешно.
«Чтобы отпуск стал незабываемым, а неприятности в пути не испортили настроение, не забудь о приметах – многие из них не просто забава, они на самом деле помогают», - пишет издание woman.forumdaily.com.
1. Посидеть на дорожку
Присядь хотя бы на несколько секунд, советует Лиза. Помолчи, соберись с мыслями, сосредоточься и подумай, все ли ты взяла с собой. Настройся на лучшее, представь, как хорошо тебе будет уже через сутки, когда устроишься на новом месте. Если отправляешься в знакомое место, где тебе было хорошо, посмотри на свои фотографии, сделанные там, куда едешь. Затем встань и, прежде чем двигаться дальше, скажи: «С Богом!».
2. Подержаться за край стола
Это старинная традиция. Стол символизирует родной кров, и таким образом ты словно сохраняешь с ним связь и обещаешь вернуться. Раньше было принято еще и целовать край скатерти.
3. Взять с собой полынь
Считалось, что сухая веточка травы (полыни, фиалки, мяты) защищает тебя в дороге от разных неприятностей. Оберег можно положить в карман или упаковать в багаж.
4. В день отъезда не мыть голову
В волосах концентрируется жизненная энергия, которая очень пригодится тебе в путешествии. Если часть ее ты смоешь мыльной водой, силы могут оставить в самый неподходящий момент. Лучше вымыть голову за сутки перед поездкой.
5. Положить в карман стеклянный оберег
Это может быть маленький шарик, сувенир, украшение. Его нужно держать в кармане, если к твоей семье и компании в отпуске присоединяются незнакомые люди. Он защитит от сглаза.
6. Не мыть пол перед отъездом
Одна из самых древних примет, проверена веками. Пока ты в пути, никто из родных, оставшихся дома, не должен ни мыть, ни подметать пол. Иначе в пути могут случиться неприятности.
7. Перед дорогой не шить и ничего не зашивать
Эта примета – к неудаче. Одна из самых древних и наиболее часто сбывающихся. Если ты заметила дырку на самом неподходящем месте, а такси уже у подъезда, лучше временно заколи ее булавкой или быстро переоденься.