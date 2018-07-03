Названы приметы перед отпуском, которые действительно работают 1 3.07.2018, 8:07

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Что делать, чтобы путешествие прошло успешно.

«Чтобы отпуск стал незабываемым, а неприятности в пути не испортили настроение, не забудь о приметах – многие из них не просто забава, они на самом деле помогают», - пишет издание woman.forumdaily.com.

1. Посидеть на дорожку

Присядь хотя бы на несколько секунд, советует Лиза. Помолчи, соберись с мыслями, сосредоточься и подумай, все ли ты взяла с собой. Настройся на лучшее, представь, как хорошо тебе будет уже через сутки, когда устроишься на новом месте. Если отправляешься в знакомое место, где тебе было хорошо, посмотри на свои фотографии, сделанные там, куда едешь. Затем встань и, прежде чем двигаться дальше, скажи: «С Богом!».

2. Подержаться за край стола

Это старинная традиция. Стол символизирует родной кров, и таким образом ты словно сохраняешь с ним связь и обещаешь вернуться. Раньше было принято еще и целовать край скатерти.

3. Взять с собой полынь

Считалось, что сухая веточка травы (полыни, фиалки, мяты) защищает тебя в дороге от разных неприятностей. Оберег можно положить в карман или упаковать в багаж.

4. В день отъезда не мыть голову

В волосах концентрируется жизненная энергия, которая очень пригодится тебе в путешествии. Если часть ее ты смоешь мыльной водой, силы могут оставить в самый неподходящий момент. Лучше вымыть голову за сутки перед поездкой.

5. Положить в карман стеклянный оберег

Это может быть маленький шарик, сувенир, украшение. Его нужно держать в кармане, если к твоей семье и компании в отпуске присоединяются незнакомые люди. Он защитит от сглаза.

6. Не мыть пол перед отъездом

Одна из самых древних примет, проверена веками. Пока ты в пути, никто из родных, оставшихся дома, не должен ни мыть, ни подметать пол. Иначе в пути могут случиться неприятности.

7. Перед дорогой не шить и ничего не зашивать

Эта примета – к неудаче. Одна из самых древних и наиболее часто сбывающихся. Если ты заметила дырку на самом неподходящем месте, а такси уже у подъезда, лучше временно заколи ее булавкой или быстро переоденься.