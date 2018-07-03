Крупнейшие города Азербайджана остались без света из-за взрыва 3.07.2018, 8:49

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Взрыв на подстанции ГЭС мог произойти по вине сотрудников.

По данным издания Oxu.az, в результате взрыва на одной из подстанций Мингечаурской ГЭС без света осталась столица Азербайджана Баку, а также крупные города на западе и в центре страны: Сумгаит, Ширван, Гянджа, Ардаш, Загатала.

Указывается, что причины случившегося выясняются. К расследованию подключился глава энергетической компании «Азеришиг» Баба Рзаев.

По данным Oxu, взрыв на подстанции мог произойти по вине сотрудников.

Издание Haqqin указывает, что электричества нет во всей северной части Азербайджана. При этом глава «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев объяснил случившееся «аномальной жарой».

По данным издания, в западной и северной части страны подача электроэнергии была возобновлена спустя примерно 3 часа после аварии. Власти пообещали полностью устранить последствия аварии к утру .

Мингечаурская ГЭС — крупнейшая электростанция в Закавказье, обеспечивающая энергией значительную часть Азербайджана и поставляющая энергию в соседние государства.

Крупнейшие города Азербайджана — Баку, Гянджа, Сумгаит.