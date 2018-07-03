Россия создает «альтернативный интернет» по китайскому образцу 5 3.07.2018, 7:47

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В странах БРИКС на российскую идею пока смотрят скептически.

На то, что в текущей модели управления глобальной сетью слишком большую роль играют США, российские чиновники жалуются уже много лет. В марте о том, что «все средства управления интернетом находятся в руках Соединенных Штатов», в интервью американскому телеканалу NBC заявил и президент РФ Владимир Путин.

В ноябре 2017 года газета РБК со ссылкой на полученный редакцией протокол заседания Совбеза РФ сообщила: этот орган под руководством Николая Патрушева поручил Минкомсвязи и МИДу заняться созданием в странах БРИКС собственной системы корневых серверов DNS. То есть, по сути, альтернативного интернета. Идея тогда была раскритикована многими экспертами как ненужная и слишком дорогостоящая.

Между тем, по данным информированных источников «Ъ», работа продолжается. При этом российские власти активно взаимодействуют с Китаем. Москву весьма заинтересовали идеи Фан Биньсина — ИТ-инженера и бывшего ректора Пекинского университета почты и телекоммуникаций, а ныне директора и главного инженера Центра управления компьютерной сети и управления информационной безопасности.

Он известен как «отец китайского файервола» за его решающий вклад в создание системы тотальной интернет-цензуры в КНР. Господин Фан часто ездит по форумам дружественных Китаю стран и продвигает там концепцию «киберсуверенитета».

По его словам, этот тип суверенитета базируется на четырех постулатах: национальные государства должны иметь полный контроль над своим сегментом интернета; государство должно иметь возможность защищать свой интернет-сегмент от любых внешних атак; все государства должны иметь равные права на использование ресурсов интернета; другие страны не должны контролировать корневые DNS-директории, через которые осуществляется доступ на китайские сайты.

На IT-форуме в Ханты-Мансийске, Фан Биньсин заявил, что альтернативой нынешней системе корневых DNS-директорий, делающей США незаменимым центром всех коммуникаций в интернете, является система «корневого интеррута».

Согласно этой концепции, существует возможность создать прямой обмен данными между несколькими странами, чтобы запрос пользователей к сайтам своей страны и стран, присоединившихся к соглашению, шел не через корневые DNS-серверы в США, а напрямую.

На практике пока идеи Фан Биньсина привели к созданию Великого китайского файервола — системы «Золотой щит», которая на май 2018 года блокировала 8 тыс. сайтов, сочтенных в Китае «нежелательными». В основном туда входят порнография и сайты, через которые распространяется политически нежелательный для китайских властей контент. Последней жертвой «Золотого щита» сталамериканский телеканал HBO, ведущий одной из юмористических программ которого Джон Оливер рассказал, что в Китае популярно сравнение председателя КНР Си Цзиньпина с Винни-Пухом.

В странах БРИКС на идею создания «альтернативного интернета» пока смотрят скептически.