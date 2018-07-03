Я болею за Хорватию 15 Алексей Мельников

3.07.2018, 8:59

3,006

Алексей Мельников

Да-да, за них. За католических братьев-славян.

За Модрича, Ракитича и Манджукича. За красно-белую шахматную форму. С кривым ходом хорватского коня – шах, мат, вынимай, Акинфеев, мяч из сетки. Первый, второй, третий. Как с Уругваем.

За российскую сборную болеть невозможно. Это – антифутбол. Это – позор. Это — унылое, скучное зрелище. Это – постоянный запах мошенничества.

Но футбол – это, прежде всего, шоу. Это – развлечение. Это – красота. Мировой чемпионат – это высший уровень футбольной эстетики. И болеть естественно за красивую игру, а не за свою национальность. Сколько было прекрасных команд на чемпионатах прошлого, которые не выиграли медалей, но матчи с из участием помнишь до сих пор!

Навес Месси в проигранном Аргентиной матче стоит больше, чем вся сборная России с ее победным пеналем Испании. Французская игра – наслаждение. Кавани и Суарес – гении.

Поэтому – я за то, чтобы на чемпионате продолжался красивый футбол, а не укладка российских березовых дров в оборону ворот Акинфеева и судейство в пользу российской сборной (как это было в матче с Испанией).

Это – нужно прекратить 7 июля. Вперед, Хорватия. Я болею за тебя.

Алексей Мельников