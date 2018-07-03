Фейковый парад для советского замполита 55 3.07.2018, 9:17

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Фото: Toxaby

Наш День независимости еще впереди.

Власти с помпой празднуют так называемый день независимости. В параде принимает участие 260 единиц техники.

Тысячи литров солярки и керосина, испорченный асфальт, который не успеют отремонтировать до наступления холодов, принудительно согнанные на парад делегации от предприятий - все это реалии официальных праздников при диктатуре.

Недавно пресс-секретарь министерства обороны Владимир Макаров заявил, что абсолютное большинство белорусов очень любит парады и поддерживает их ежегодное проведение.

Жители столицы отреагировали на слова полковника и массово выезжают за пределы города. БелЖД даже пустил два дополнительных поезда в Вильнюс.

Получается, что любовь белорусов к парадам проявляется на расстоянии?

Почему власти так активно используют 3 июля в официальной пропаганде? Какой день достоин называться Днем независимости Беларуси? Cайт Сharter97.org обратился за ответом на эти вопросы к одному из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгению Афнагелю:

- Есть две причины, почему люди бойкотируют лукашенковский праздник. Во-первых, абсолютное большинство понимает, что он фейковый. Белорусы отмечают праздник независимости в другие дни.

Один из них - 27 июля. Именно в этот день Верховный Совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете. Именно этот день являлся праздничным, пока Лукашенко на нелегитимном референдуме не поменял символику и главный государственный праздник.

Другой день, намного более важный - 25 марта, когда была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики. В этом году мы празднуем 100-летие со дня этого знаменательного события.

3 июля – это наспех придуманный, высосанный из пальца праздник. Если говорить о событиях 1944 года, то в этот день не вся Беларусь была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. А для многих жителей нашей страны этот день стал не праздником, а сменой одной оккупации на другую – с теми же репрессиями, и концлагерями.

Большинство белорусов, особенно молодое поколение, это хорошо знает. Об этом можно прочитать даже на страницах официальных учебников истории. Да, это день освобождения Минска, очень важный для нашей столицы, но это не День независимости Беларуси.

Вторая причина заключается в том, что белорусы, помня про свои партизанские традиции, «втихую» бойкотируют все официальные мероприятия и праздники, придуманные Лукашенко. Наш человек устроен так, что он на дух не принимает то, что ему пытаются навязать силой. Официальный Первомай, 7 ноября, лукашенковский «день независимости», несмотря на все усилия идеологов и чиновников, стали лучшей иллюстрацией реальной поддержки диктатора. Народ очень тонко чувствует фальшь и просто игнорирует подобные мероприятия.

- Почему Лукашенко так дорог этот парад и он активно использует его в официальной пропаганде? Передовые страны мира отказались от подобных маневров тяжелой техники.

- Лукашенко - это cоветский замполит, продукт коммунистической идеологии прошлого века. Он архаичен во всех своих проявлениях. Диктатор помнит свое детство, когда на Красной площади проходили масштабные парады военной техники, а генсеки стояли на Мавзолее и махали марширующим солдатикам рукой.

Лукашенко хочет потешить свое самолюбие, пытается собезьянничать и повторить то, что он видел в детстве. Безусловно, до копирования тех парадов ему далеко, да и средств маловато. Хватает только на смешную процессию, когда по центру столицы везут унитазы «Керамин», а заблудившиеся после парада танки сшибают на полном ходу фонарные cтолбы.

На выходе мы получаем отголосок детских комплексов, когда местечковй диктатор пытается казаться таким же великим, как руководители cоветской империи.

С другой стороны - это абсолютный цинизм. Когда мы говорим о том, что в ФСЗН образовалась огромная дыра, растет число белорусов, которые живут за чертой бедности, нет денег на медицину, по центру Минска маршируют «потешные полки» диктатора, а с трибун раздаются слова о процветании и стабильности.

Я живу под Минском. Над моим домом в последние две недели почти каждый день пролетают соединения самолетов, которые репетируют парад. Не могу сказать, сколько топлива тратится на эти маневры, но это настоящий пир во время чумы. В прошлом году были те же самые самолеты. В позапрошлом - также. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы посчитать, как этот праздник ударит по нашим кошелькам.

- Может ли Лукашенко, который на протяжении 24 лет всячески сдавал нашу независимость, а недавно заявил о вхождении в состав другого государства, называть себя главнокомандующим и принимать военные парады?

- Слава Богу, этот человек не имеет никакого отношения к настоящему Дню Независимости нашей страны. Фейковый день независимости, фейковый парад и фейковый президент - эти вещи взаимосвязаны и прекрасно дополняют друг друга.

- Какой день заслуживает того, чтобы стать настоящим национальным праздником для белорусов?

- Таких дней два. Первый – провозглашение независимости БНР 25 марта 1918 года. Значимость этого события для белорусской истории еще предстоит оценить. Организованное меньшинство, в условиях войны и оккупации, после долгих лет подавления национально-освободительного движения, запрета языка и образования сделало немыслимый шаг, который стал определяющим для истории страны в 20 столетии.

К сожалению, для многих из них это решение имело трагические последствия. Поэтому повторюсь, День Воли еще ждет своего времени, когда его по достоинству оценят в свободной Беларуси.

Второй День независимости еще впереди. Несмотря на все заявления Лукашенко о суверенитете, о том, что он является неким «гарантом», Беларусь находится под российской оккупацией. Единственный человек, который действительно что-то решает в нашей стране - это Владимир Путин.

Когда судьба Беларуси будет зависеть не только от хозяина Кремля, но и от самих белорусов, когда мы победим диктатуру, построим европейскую Беларусь - можно будет отмечать День восстановления нашей с вами независимости.