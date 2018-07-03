Как выбрать солнцезащитный крем с максимальной пользой для здоровья 3.07.2018, 9:29

На что обратить внимание в первую очередь?

Спасает ли солнцезащитный крем от неприятностей с кожей и как выбрать такой, что не вредит здоровью, рассказывает tut.by руководительница программы по экологически дружественному образу жизни Центра экологических решений Дарья Чумакова.

"Летом солнце скорее враг, чем друг"

— Есть большое заблуждение про то, что беречь себя от солнца нужно только летом. Солнце дарит нам необходимый витамин D и запускает важные физиологические реакции в организме, но при чрезмерном воздействии оно «помогает» нашей коже быстрее стариться. Именно поэтому даже зимой при длительном пребывании на солнце нелишним будет воспользоваться косметическими средствами: как минимум дневным кремом и губной помадой с невысоким УФ-фильтром. Летом — тем более.

Самый «легкий» вред интенсивных солнечных ванн — это ожоги кожи. Считается, что такие заболевания, как катаракта, рак и меланома кожи, вызываются в основном солнечным излучением.

"Не все люди одинаково подвержены вредному воздействию ультрафиолета"

— Больше всего подвержены вредному воздействию УФ-излучения люди со светлой кожей, русыми и рыжими волосами, голубыми и серыми глазами, веснушчатые. Их организм вырабатывает меньше меланина, который способен защищать от воздействия ультрафиолета.

В этом смысле больше повезло тем, кто имеет смуглую кожу, черные волосы, темные глаза. Они, как правило, получают приятный бронзовый загар и практически никогда не обгорают. Однако это совсем не значит, что они должны забыть о защите кожи.

Риск получения солнечных ожогов и рака кожи — в зависимости от типа кожи.

На что обратить внимание?

— Мой любимый совет — внимательно рассмотрите упаковку. Проследите за тем, чтобы солнцезащитное средство обеспечивало комплексную защиту и от UVA, и от UVB-лучей. На упаковке это может быть обозначено как «широкий спектр защиты», «защита от UVA / UVB», «мультиспектр», «фактор SPF и PA».

UVA-лучи — это длинные волны ультрафиолетового излучения, 95% из них достигает поверхности Земли. Практически в течение всего светового дня мы подвергаемся их воздействию. Эти лучи формируют загар на коже, но и они же запускают образование свободных радикалов, старение кожи, развитие иных повреждений кожи, в том числе раковых новообразований.

UVB-лучи — это средние волны ультрафиолетового излучения. Только 5% из них достигают поверхности Земли. Частично их поглощает озоновый слой, облака, оконное стекло. Однако эти лучи при чрезмерном воздействии также могут вызывать покраснение кожи, раздражение и развитие солнечных ожогов.

Лучше всегда выбирать средства со смешанной защитой!

Чем выше SPF средства, тем лучше?

— Фактор солнцезащиты, или SPF, подбирается в зависимости от особенностей кожи: чем кожа светлее и нежнее, тем выше должен быть числовой показатель возле аббревиатуры. Но выбор этого показателя влияет еще и на то, как долго вы планируете быть на открытом солнце. Однако совсем не рекомендую приобретать кремы с очень высоким фактором солнцезащиты — 50 и выше. Такие «суперкремы» хоть и предохраняют кожу от ожогов, но никак не снижают риск теплового удара и развития других видов кожных повреждений. В некоторых странах рассматривается вопрос об ограничении продажи таких кремов с SPF 50+.

И еще нюанс: кремы с высоким фактором защиты дают людям ложное чувство безопасности и соблазняют их оставаться на солнце слишком долго.

Каких компонентов лучше избегать в составе в принципе?

— Почти половина солнцезащитных кремов содержат химическое вещество — оксибензон. В составе может называться бензофенон, diphenyleketone, benzophenone, BP, oxybenzone, sulisobenzone, sulisobenzone sodium, diphenylmethanone, phenyl ketone. Оксибензон используют в качестве ультрафиолетового химического фильтра. Однако данное вещество может проникать в кожу, попадать в кровоток и вызывать нарушения функции эндокринной системы, а также распадается до свободных радикалов, что приводит к последующему повреждению клеток кожи. Лучше выбирать средства с механическими фильтрами в составе — оксидом цинка и диоксидом титана. Они работают по принципу микрозеркал, отражая поступающее солнечное излучение, и не проникают в структуру кожи.

Еще одна ловушка, в которую может попасть покупатель, — это солнцезащитные средства с витамином А. В составе компонент обычно представлен как ретинилпальмитат. Этот ингредиент неплох в ночных кремах и даже позволяет увлажнять и омолаживать кожу, но на солнце, наоборот, может ускорить повреждение кожи и спровоцировать развитие опухолей.

Желательно избегать в составе парабенов, которые используются в качестве консервантов. Многие вещества из группы парабенов (метил-, бутил-, пропилпарабен) могут нарушать работу эндокринной системы, а также способствовать развитию аллергических реакций на коже.

Вазелин и минеральное масло тоже не делают состав средства лучше. Они являются продуктами нефтепереработки и способны нарушать естественные процессы увлажнения, вызывая сухость и растрескивание кожи. Нередко они загрязнены побочными продуктами (например, полициклическими ароматическими углеводородами), которые проявляют свои канцерогенные свойства.

Что выбрать: крем, спрей или лосьон?

— Рекомендую выбирать солнцезащитные средства в форме крема, молочка или лосьона, а не спрея. Спрей, конечно, удобен в использовании, потому что позволяет наносить защиту на труднодоступные участки тела и делать это достаточно оперативно, что обычно важно для родителей неусидчивых детей. Однако спреи значительно повышают риск вдыхания и проглатывания средства, что может вызвать аллергию. И еще — пользуясь спреем, сложно распределить крем равномерно: на какой-то участок кожи попадает больше солнцезащитного средства, а на какой-то может вовсе не попасть.

Как часто наносить крем от солнца?

— Наносить крем нужно в достаточном количестве, не менее двух миллиграммов на один квадратный сантиметр кожи. Таким образом, для взрослого человека — это около 40 граммов крема за одно нанесение. Важно помнить, что если крема наносится меньше, то и фактор солнцезащиты также снижается. Наносите крем также на область между лопатками, поясницу и участки тела, закрытые купальником.

Если вы используете крем на основе химических фильтров, то наносить его нужно не позже чем за 20−30 минут до принятия солнечных ванн. Это позволяет солнцезащитному средству более равномерно распределиться и впитаться в кожу. Обязательно повторно наносите крем как минимум каждые два часа (в зависимости от SPF фактора вашего средства), особенно если вы часто заходите в воду.

Если вы используете кремы на основе физических фильтров, то наносить их можно непосредственно перед инсоляцией, и активность их со временем не снижается, по крайней мере до тех пор, пока вы не смоете их с кожи или не искупаетесь.

Что еще надо знать, чтобы сохранить здоровье?

— Как бы вы ни любили солнце, не находитесь под ним с 11 до 15 часов. В это время к нам поступает до 40 процентов от суточной дозы ультрафиолетового излучения. Лучше провести это время под навесами, зонтами, в помещении. Максимально сократите время пребывания на открытом солнце детей, особенно малышей до шести месяцев (им не рекомендуется вообще наносить солнцезащитные средства).

Если ваша работа связана с постоянным нахождением на улице, пользуйтесь для защиты кожи не только кремами, но и одеждой, широкополыми шляпами и солнцезащитными очками. Помните, что естественный SPF, например, обычной светлой хлопковой майки не более 6, а значит, при длительном пребывании на солнце лучше всего под майку дополнительно нанести солнцезащитный крем, чтобы избежать фотостарения и иных повреждений кожи.