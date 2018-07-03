Вот это масштаб «работы»! 11 Павел Дмитриев, «Солидарность»

3.07.2018, 9:40

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Фото mlyn.by

Зачем в Беларуси создали почти 150 комиссий по «тунеядцам»?

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич в эфире «Беларусь 1» поделилась некоторыми любопытными цифрами. В частности, она рассказала, что в Беларуси действует 143 комиссии по координации работы по содействию занятости населению. И уточнила, что в этом году за помощью в трудоустройстве в них обратилось около 4 тысяч человек.

Если произвести нехитрые арифметические действия, то выйдет, что на каждую комиссию за прошедшие полгода пришлось почти 28 человек, то есть где-то по 4-5 (!) человек в месяц.

Вот это масштаб работы! Ради такого шухера стоило созывать целые комиссии, в которых заседает не два и даже не три чиновника.

Кстати, Ирина Костевич так и не уточнила, скольким из этих четырех тысяч обратившихся комиссия действительно смогла помочь в трудоустройстве, предложив работу с достойным заработком.

Зато она подробно рассказала, как комиссии установили графики и разработали планы на год, разместили информацию на сайтах местных администраций и даже обсудили состояние рынка труда.

Кстати, именно комиссии будут решать, кого причислить к числу тунеядцев, а кому выписать «освобождение» от полной уплаты ЖКУ. Список не занятых в экономике будет сформирован к 1 декабря этого года.

Что же касается содействия занятости, ради которой, если судить по названию, и создавались данные комиссии, то прием 4-х человек в месяц красноречивее всего свидетельствует о продуктивности наших чиновников. И отвечает на главный вопрос: куда подевались рабочие места с достойными заработками?

Павел Дмитриев, «Солидарность»