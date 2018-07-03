CNN: Трамп применит на переговорах с Путиным ту же тактику, что и на встрече с Ыном 2 3.07.2018, 9:47

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Фото: CNN

Стал известны новые подробности о формате саммита в Хельсинки.

Президент США Дональд Трамп планирует поговорить наедине с главой Кремля Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом 2 июля сообщили источники CNN.

По задумке главы Белого дома, помощники присоединятся к общению только после этой беседы. Телеканал напомнил, что в таком формате Трамп вел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Тогда с лидерами находились лишь переводчики.

В июле 2017 года Трамп и Путин около часа общались наедине во время ужина на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге. Некоторые американские СМИ заподозрили Белый дом в попытке скрыть факт этих переговоров. По словам собеседников телеканала, к новой встрече Трамп начнет готовиться в ближайшие дни.

Он должен провести консультации с советником по национальной безопасности Джоном Болтоном и госсекретарем Майком Помпео. Переговоры лидеров США и РФ состоятся 16 июля. Глава Белого дома, комментируя предстоящую встречу, заявил, что "мир должен начать жить дружно".

Вице-президент США Майк Пенс отмечал, что Трамп намерен обсудить с Путиным возможное вмешательство Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, военное вторжение РФ в Украину, войну в Сирии, а также экономические отношения Соединенных Штатов и России.