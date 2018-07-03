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Польша - один из лидеров по уровню занятости населения в ЕС

  • 3.07.2018, 10:19

В Польше один из самых низких в Европейском союзе уровней безработицы.

Как передает «Радио Польша», об этом свидетельствуют данные статистического бюро ЕС «Евростат».

Согласно сведениям за май, в Польше уровень безработицы составлял 3,8%. Лучше ситуация в Чехии — 2,3% и в Германии — 3,4%.

Согласно данным Главного управления статистики Польши, уровень безработицы в мае составлял 6,1%.

Разница в данных объясняется разной методикой подсчетов.

Хуже всего обстоит дело с работой в Греции — здесь 20% безработных по данным за март. В Испании в мае без работы сидели 15,8% жителей.

В среднем уровень безработицы в ЕС составляет 7%, а в зоне евро — 8,4%.


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