Туристка из Беларуси погибла во Львове из-за отравления угарным газом 3.07.2018, 10:10

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Еще один турист в тяжелом состоянии госпитализирован.

В понедельник, 2 июля, в частной квартире в центре Львова угарным газом отравились два человека, пишет lb.ua.

На странице "Горячей линии города" в Facebook сообщается, что в результате отравления угарным газом погибла 22-летняя женщина, а также пострадал 21-летний мужчина, который также находился в этой квартире.

В сообщении указано, что мужчину в тяжелом состоянии доставили в областную клиническую больницу.

На сайте Львовского горсовета указано, что отравившиеся угарным газом - граждане Беларуси.