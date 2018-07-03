«Наши чинуши, как обычно, нагревают себе карманы» 3.07.2018, 11:13

Жители витебского микрорайона возмущены вырубкой полсотни деревьев под АЗС и автомойку.

В микрорайоне Билево в Витебске уничтожили полсотни деревьев. Под пилу попали дубы, осины, ольхи и другие, сообщает витебская «Весна». Деревья спилили на площадке, выделенной под строительство очередной АЗС и автомойки напротив недавно построенных домов №17 и 21 по улице 33-й Армии. Новоселы недовольны.

Про вырубку деревьев в «Билево-3» сообщил в соцсетях один из жителей микрорайона.

Рядом - пустое поле

«В нашем «социально-ориентированном государстве», как всегда, не поинтересовавшись ничьим мнением, начали очередную вырубку деревьев. В районе "Билево-3" собрались строить очередную АЗС и автомойку. Происходит это напротив многоквартирного жилого дома. А буквально через 50 метров находится никому не нужное поле. Но зачем же строить на пустыре, когда можно вырубить полусотни деревьев?..»- написал витеблянин Денис.

Уточняет, что деревья пилили вечером в пятницу, перед большими выходными, "когда все наши начальники, что "думают о людях", уже свалили с работы". "А горячие лини только отфутболивают, мол, приходите в среду и записывайтесь на прием. Но до среды от этого леса уже ничего не останется..."- добавляет пользователь.

Судя по всему, вырубленный участок с пятницы не увеличился. Спиленные деревья оставлены на окраине участка. Часть из них - распилено.

К сожалению, выяснить, санкционирована ли эта вырубка, в понедельник 2 июля журналистам не удалось.

Что пишут в комментариях

"Людям сначала предлагают варианты жилья на выбор... И именно близость леса для многих определяющая. А теперь этих людей попросту "бросают", продав им «метры у леса», а потом, вместо леса, поставив им под окнами не экологическую АЗС и автомойкц..." - пишет в комментарии к сообщению пользователь Евгений.

"Там более оптимально смотрелся бы парк для отдыха людей, тянулся бы вплоть до зоопарка. Но наши чинуши, как обычно, нагревают себе карманы. Вон, улица Ивановского стоит без леса - хотя застройся, то где же там. Обязательно нужно напротив жилого дома построить, чтобы хуже людям было, добивать их постепенно, чтобы до пенсии не доживают", - полагает пользователь под ником "Иван Петров".

"За такую нелогично вырубку леса надо виновных привлекать к ответственности и наказывать. Чтобы их штрафанули по полной! Рядом пустырь стоит, а они лес рубят! Что-то тут нечисто..." - пишет еще один витеблянин Евгений.