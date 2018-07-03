Яркие фото в пользу того, чтобы разорвать шаблон и улететь на отдых в Индонезию 3.07.2018, 11:24

Предложения турагентств пестрят на окнах и заманивают в Грецию, Болгарию, Испанию, но лучше поступить нестандартно.

Две недели где-нибудь на Крите, виза, трехзвездочный отель плюс пара-тройка экскурсий обойдутся в лучшем случае в 800 евро с человека. Это не считая походов в рестораны на ужин и покупку сувениров. Почему бы за эти же деньги не отправиться в более необычное место, например, в Индонезию, пишет «Брестская газета».

Чаще всего отдых в Индонезии ассоциируется с зимним отпуском, но здесь страна приготовила нам небольшой сюрприз. Дело в том, что на острове Суматра из-за особенностей климата зимой постоянно идут дожди, так что отпуск может пройти в дождевике и под зонтом. А вот бархатный сезон там начинается в мае и длится до сентября, когда вместо проливных ливней жаркое солнце и ласковая вода океана.

Почему Суматра? Очень просто: океан, коралловый риф с сотней подводных обитателей, экзотические свежие фрукты, которые вы никогда не встречали на прилавках супермаркетов, уникальное и неповторимое племя батаков с их богатой историей и культурой, вулкан Сибаяк с пышущим вверх сероводородом, крикливые гиббоны, песчаные каньоны, шумные водопады, самые большие цветы в мире и многое другое. Давайте по порядку.

Бархатный сезон на острове Суматра начинается в мае и длится до сентября.

Около 77 тыс. лет назад на Земле произошел самый мощный взрыв вулкана за последние 28 млн лет. Тогда на многие километры вокруг снесло все живое и из перволюдей, по разным оценкам ученых, осталось от 2 до 10 тыс. человек на всей планете. Именно этот взрыв вулкана Тоба послужил причиной долгой вулканической зимы, ледникового периода и изменения климата, благодаря которому люди стали развиваться и расселяться из Африки, где меньше всего пострадали. Не случись такой мощный природный катаклизм — история человечества сложилась бы иначе.

Сегодня на месте вулкана огромное озеро Тоба — до 100 км в длину и 50 в ширину. На озере расположено несколько туристических поселений, такие как Парапат и Тук-Тук, где есть все необходимое для отдыха: отели, рестораны и водные активности. Рядом с озером — самый большой, 120-метровый, водопад острова со смешным названием Сиписо-Писо. В любой, даже самый жаркий день здесь свежо и прохладно.

Озеро еще уникально тем, что расположено на острове, а в нем есть еще один остров, в котором находится еще одно озеро. Настоящая матрешка! По берегам живут представители древнего племени батаков, которые строят свои дома в форме перевернутых лодок, чтобы в случае чего забраться в дом и уплыть в закат. Батаки с любовью украшают жилища и гордятся тем, что они единственные представители христиан среди мусульманского населения острова. Одни их деревянные расписные церкви чего стоят, настоящие произведения искусства! Когда-то батаки были людоедами, а сегодня они жуют наркотическую траву бетель, и их зубы и десны приобретают из-за этого страшный кровавый оттенок. Жевание бетеля — исключительно женское занятие.

На острове живет редкий вид обезьяны — чернорукий гиббон. В тексте не передать, какие необычные звуки издает этот примат, защищая свою территорию от враждебно настроенных соседей. Этот вид находится под угрозой исчезновения, так что стоит послушать гиббонские песни, пока ухудшающаяся среда обитания и браконьерство окончательно не стерли их с лица Земли.

В местечке Букит-Лаванг находится известный реабилитационный центр для орангутангов, где за животными можно понаблюдать на расстоянии вытянутой руки. Рядом с этим же парком есть заповедник, где растут самые большие цветы в мире — раффлезии. Найти их самостоятельно практически невозможно, поэтому лучше будет взять гида, который проведет по укромным местечкам их произрастания. Размер цветка достигает 2 м в диаметре. Весит такой «цветочек» около 12 кг. Но его запах наслаждения не доставляет — пахнет цветок гнилым мясом. Так он привлекает насекомых.

На острове живет редкий вид обезьяны — чернорукий гиббон.

Чтобы понежиться в водах океана, лучше всего ехать на остров Вех, где на Суматре сосредоточен рай для подводного плавания. Дело в том, что тут расположен крупный коралловый риф с множеством видов морских звезд, рыбок и кораллов. На острове достаточно развитая инфраструктура, так что скучать не придется.

Для любителей потрясающих видов на острове «работает» вулкан Сибаяк, из которого активно струится сероводород. И хоть вулкан иногда посыпает пеплом близлежащий городок Берестаги, бояться его не стоит, последний раз он извергался в 1881 г. и, по прогнозам ученых, не планирует повторять действо в ближайшем будущем. Подъем на вершину доступен любому человеку и не требует особой физической подготовки. Дорожка петляет между экзотическими растениями и скальными выступами, всего три часа медленного подъема, и вы уже у кратера с космическими видами. Стоит прихватить с собой воды и еды, чтобы устроить пикник на самом неземном месте на острове!

Кухня Индонезии заслуживает отдельного внимания. В первую очередь стоит изучить ее морскую составляющую: креветки размером с ладонь, крабы, мидии, устрицы, осьминоги и разные виды рыб можно найти в любом прибрежном ресторанчике. Блюда в заведениях для местных готовят слишком острыми для наших желудков, поэтому лучше обратить внимание на заведения, которые ориентированы на иностранцев. Тарелка деликатеса будет стоит порядка 3-4 евро, а порции у индонезийцев не скромные.

Батаки строят свои дома в форме перевернутых лодок.

Не отведал баксо — не побывал на Суматре. Баксо — традиционный горячий суп, который едят на завтрак, обед и ужин в любое время года. Он состоит из жирного мясного бульона, лапши, небольших кусочков мяса, соевых шариков и пророщенных ростков гороха. Ничего особенного в составе, но на вкус просто потрясающе!

А еще здесь просто фруктовый рай! Суматра славится дурианами — необычным фруктом, который издает совершенно отвратительный запах (с ним даже официально запрещено заходить в помещения) и при этом имеет божественно вкусную и нежную плоть. На прилавках рынков вас ждут джекфруты, различные виды манго, рамбутаны, мангустины, лонганы, лонгконги, гуанабана и салак — фрукты, о существовании которых вы и не подозревали.

Затраты на такой отдых, если все бронировать и покупать самостоятельно, будут немного выше поездки в Испанию, зато экзотичность зашкалит. Поэтому, как говорят индонезийцы, саламат датан — добро пожаловать!