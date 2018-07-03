Премьер Литвы: Минску, возможно, не удастся завершить проект БелАЭС 3 3.07.2018, 11:28

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Саулюс Сквернялис

Фото: DELFI

Проект может стать экономически невыгодным.

Литва надеется, что Беларуси не удастся окончательно реализовать проект Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС), заявил литовский премьер Саулюс Сквернялис. Он надеется, что решения этого правительства и парламента Литвы, которые закрывают поступление электроэнергии с этой АЭС в Литву, станут гарантией того, что проект превратится в экономически невыгодный, пишет Delfi.

"Вероятно, мы прекрасно понимаем, что говорить об иных способах, когда идет речь о том, что в ближайшее время будет привезено топливо, и будут загружены кассеты в станцию, сложно.

Однако то, что сделано, и технически, и политически, полагаю, позволяет сделать предположение, что этот проект, который не является безопасным, по нашему мнению (...) не удастся завершить. Если это попытаются сделать, то экономически это будет невыгодно и сложно", - заявил С. Сквернялис во вторник в интервью радиостанции LRT.

Одновременно он не скупился на критику в адрес правительства консерватора Андрюса Кубилюса, работавшего в 2008–2012 годах и сотрудничавшего с Беларусью.

Литва обещает блокировать импорт электроэнергии с БелАЭС. Однако другие страны Европы пока не поддержали предложение Литвы о более широком бойкоте.

Литва является главным критиком строительства станции в 50 км от Вильнюса и в прошлом году признала БелАЭС небезопасной, представляющей угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья общества.