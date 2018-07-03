Историк Андрей Зубов: Трамп привык додавливать противников 3.07.2018, 11:40

Андрей Зубов

Фото: RFE/RL

Переговоры в Хельсинки будут для Путина непростыми.

Встреча Трампа и Путина запланирована на 16 июля и пройдет в Финляндии, Хельсинки. Можно ли ожидать сдвигов в украинском вопросе и уступок со стороны Кремля? На вопросы «Обозревателя» отвечает российский историк, профессор Андрей Зубов:

- По крайней мере один из двух политиков - Трамп - непредсказуем. Можно сказать наверняка, что Путин ни при каких условиях сейчас Крым не отдаст, скорее всего даже не ликвидирует донецкое и луганское новообразования. Но ничего нельзя сказать и о том, пойдет ли Трамп на уступки Путину. Трамп - непредсказуемый политик, и скорее всего он на уступки не пойдет. Особенность Трампа в том, что он привык додавливать противников.

Готов ли будет Путин, который сейчас действительно испытывает очень большие экономические проблемы в России, что ясно видно по пенсионной реформе, страшно непопулярной, но которую власть вынуждена объявить, - пойти на какие-то уступки мировому сообществу в отношении Украины, Сирии - трудно сказать. Мне в это не очень верится, но все может быть. В любом случае нереальная интрига со встречей в Хельсинки остается, ее результат мы увидим.

Но вот была же встреча Трампа с Ким Чен Ыном в Сингапуре. И по сути говоря, все, что вышло из этой встречи публично, все документы говорят о том, что она закончилась практически ничем. Ни ухудшения, ни улучшения не наступило.

Трамп заявляет, что это большой прорыв, но он всегда сам себе создает рекламу. И в этом случае он тоже может сказать, что встреча с Путиным - большой прорыв. Здесь надо смотреть документы, если в них что-то будет, тогда будем это анализировать, но пока что говорить рано.