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Экс-капитан минского «Динамо» Нойок может перейти в софийский ЦСКА

  • 3.07.2018, 11:51
Александр Нойок

Вчера полузащитник расторг контракт с минским клубом.

Максим Карагодин, агент бывшего капитана минского "Динамо" Александра Нойока, рассказал о вариантах продолжения карьеры своего подопечного, пишет "Прессбол":

- Есть серьезный интерес со стороны одного украинского клуба — уже длительное время они приглашают Александра. Во вторник он будет в городе и проведет переговоры с руководством. Также в услугах игрока заинтересован софийский ЦСКА и несколько команд, которые я бы не хотел сейчас называть, — цитирует Карагодина FH.


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