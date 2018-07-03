Экс-капитан минского «Динамо» Нойок может перейти в софийский ЦСКА 3.07.2018, 11:51

Александр Нойок

Вчера полузащитник расторг контракт с минским клубом.

Максим Карагодин, агент бывшего капитана минского "Динамо" Александра Нойока, рассказал о вариантах продолжения карьеры своего подопечного, пишет "Прессбол":

- Есть серьезный интерес со стороны одного украинского клуба — уже длительное время они приглашают Александра. Во вторник он будет в городе и проведет переговоры с руководством. Также в услугах игрока заинтересован софийский ЦСКА и несколько команд, которые я бы не хотел сейчас называть, — цитирует Карагодина FH.