Силовики задержали руководителя Браславского района и его жену 3 3.07.2018, 15:32

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Владимир Драневский

Фото: vitvesti.by

Их выводили прямо из здания райисполкома.

В редакцию nn.by обратился читатель, который сообщил, что 27 июня силовиками был задержан председатель Браславского райисполкома Владимир Драневский.

Якобы речь шла о том, что Драневского вместе с женой, а также некоторыми подчиненными выводили прямо из здания райисполкома.

Журналисты проверили эту информацию в двух разных источниках в Браславе. Все подтверждают, что Драневский действительно задержан.

Руководитель отдела информации и связей с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович сказал, что может дать информацию, действительно ли задержан руководитель Браславского района, только 4 июля, когда закончатся большие выходные.

Владимир Драневский отсутствовал на параде, проходившем в Браславе 3 июля. Обсуждается задержание чиновника и в браславских социальных сетях.

Неофициально говорится, что «мэра» могли задержать за взятки. Точно известно, что чиновник строил себе дом.

Владимиру Драневскому 41 год. Он родом из Чашников. Окончил Сельскохозяйственную академию в Горках по специальности «Механизация мелиоративных и водохозяйственных работ» и «Бухгалтерский учет».

Долгое время работал в родном городе на должностях, связанных с ЖКХ. В 2011 был назван «Человеком года Витебщины». Женат, имеет двоих детей.

В 2015 году Драневский стал председателем Браславского райисполкома. Браслав - район известный своим туристическим потенциалом, благодаря большому количеству живописных озер. В районе насчитывается 305 агроусадеб.