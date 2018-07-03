Гродненская милиция испугалась перфоманса активистов

Гродненская милиция испугалась перфоманса активистов5
- 3.07.2018, 12:07
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Милиция вначале заблокировала активистов в доме, а затем задержала.
В Гродно председатель городской организации Объединенной гражданской партии Николай Соляник и активист Александр Лаврентьев не могут выйти из квартиры – под их окнами дежурит милицейский микроавтобус. Активисты считают, что их собираются задержать, сообщает «Белсат».
Как рассказал Лаврентьев, на улице к активистам подошли милиционеры и объяснили, что машина Соляника якобы была замечена в ДТП.
Однако члены ОГП сбежали от милиции и закрылись в квартире. Сейчас под их подъездом дежурит милицейский микроавтобус.
Лаврентьев считает, что милиция заинтересовалась активистами, потому что сегодня они собирались провести в городе перформанс – выйти на улицы в тюремных робах и с плакатом «Беларусь – страна для жизни».
Как сообщает «Радыё Свабода», активистов схватили «люди в штатском», как только они вышли из дома. По словам свидетеля, причину задержания им не назвали, просто «схватили, очень жестко заломили руки и потащили в машину.