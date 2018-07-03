Уровень безработицы в ЕС - самый низкий за десятилетие 3.07.2018, 12:14

Самый низкий уровень безработицы - в Чехии и в Германии.

Уровень безработицы в Евросоюзе достиг десятилетнего минимума. Как пишет «Европейская правда» со ссылкой на данные Eurostat, в мае этого года уровень безработицы в ЕС составил 7% - это самый низкий показатель с августа 2008 года.

В странах Еврозоны уровень безработицы упал до 8,4%.

Самый низкий уровень безработицы - в Чехии (2,3%) и в Германии (3,4%).

Страны с высоким показателем безработицы - Греция (20,1%) и Испания (15,8%).

Для сравнения, уровень безработицы в США в мае составил 3,8%.