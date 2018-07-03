Видеохит: Пес показал фокус другому псу 3.07.2018, 12:16

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Фокус - часть флешмоба «What The Fluff Challenge», во время которого люди разыгрывают своих питомцев.

Пес по кличке Беар (от английского «bear» — «медведь») показал фокус своему другу, псу Момо. Беар встал в дверном проеме, поднял перед собой одеяло, а потом исчез! Момо в шоке, сообщает «Медуза».

Публикация от Loki, Bear, & Momo (@lokistagram) 1 Июл 2018 в 7:55 PDT

Видео с Беаром и Момо, собаками, живущими в Ванкувере, — часть флешмоба «What The Fluff Challenge», во время которого люди разыгрывают своих питомцев. Они поднимают одеяла перед собой, а затем резко убегают в другую комнату. Собаки, не ожидавшие такого поворота, смешно удивляются.