Видеохит: Пес показал фокус другому псу
- 3.07.2018, 12:16
- 1,697
Фокус - часть флешмоба «What The Fluff Challenge», во время которого люди разыгрывают своих питомцев.
Пес по кличке Беар (от английского «bear» — «медведь») показал фокус своему другу, псу Момо. Беар встал в дверном проеме, поднял перед собой одеяло, а потом исчез! Момо в шоке, сообщает «Медуза».
Видео с Беаром и Момо, собаками, живущими в Ванкувере, — часть флешмоба «What The Fluff Challenge», во время которого люди разыгрывают своих питомцев. Они поднимают одеяла перед собой, а затем резко убегают в другую комнату. Собаки, не ожидавшие такого поворота, смешно удивляются.