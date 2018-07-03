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В Минске арестовали Николая Статкевича

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  • 3.07.2018, 12:33
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Николай Статкевич

Политик был задержан возле своего дома.

Сегодня в Минске задержали одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича. Политик был арестован возле своего дома, сообщает «Белсат».

Напомним, что Акция освобождения и солидарности, инициированная Николаем Статкевичем, должна начаться сегодня у выхода из метро «Парк Челюскинцев» в 13.00.

Николай Статкевич должен был отправиться с журналистами на акцию, как он это делал в предыдущие разы. Но на подъезде к дому политика журналисты «Белсата» заметили большое количество машин ГАИ и «знаменитый» синий микроавтобус, который используется для транспортировки задержанных активистов оппозиции.

Николая Статкевича задержали сразу после выхода из дома и повезли в РОВД Ленинского района Минска.


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