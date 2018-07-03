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Синоптики: Завтра ожидается до +22 градусов

  • 3.07.2018, 12:39
Фото: charter97.org/Иван Межуй

В Беларуси 4 июля будут дожди.

Завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, ночью местами - сильные дожди, , сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется западный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 8 - 13 градусов тепла, во второй половине дня ожидается плюс 16 – 22 градусов.


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