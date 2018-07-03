В Кемерове тысячи людей протестовали против повышения пенсионного возраста 1 3.07.2018, 12:50

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Фото: svaboda.org

В митинге участвовали шахтеры.

В Кемерове сегодня прошла акция протеста против повышения пенсионного возраста, передает «Радио Свобода». Несмотря на ливень с грозами и необходимость ехать на окраину города, где власти согласовали площадку, на площади возле мототрека ДОСААФ собралось около полутора тысяч человек, в том числе жители других городов области.

Некоторые участники потратили на дорогу в одну сторону 5–6 часов. "Мы приехали из Междуреченска. Нас 80 человек. Мы представители шахты "Сибиргинская", – рассказал Сергей Балынин. – Шахтеры примерно живут 62 года, значит, до пенсии никто не будет доживать". Шахтеры приехали на митинг, несмотря на то что им пока не планируют повышать пенсионный возврат, как и стаж работы.

"Но это пока. Мы в одной стране живем, один народ. Это геноцид. Другого термина я не знаю, – сообщил шахтер Артем Вишневский. – Я категорически не согласен с позицией президента нашего. Он залог нашей гарантии, нашей Конституции. Он ее не исполняет. С этим надо бороться как-то".

Протестующие вышли с лозунгами на плакатах "За что нам дали 8 лет?", "Правительство работайте не против народа, а против коррупции и выводу за рубеж ресурсов России", "Я хочу дожить до пенсии", "Правительство открой глаза!", "Хотим жить до пенсии, а не умереть на работе" и "Помоги государству – умри на работе".

Итогом митинга, организованного федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, стала резолюция. Документ направят президенту России, в российское правительство, Госдуму и администрацию Кемеровской области, а также совету народных депутатов Кемеровской области.

1 июля митинг на ту же тему хотели провести жители Новокузнецка, но местная администрация им отказала. Тем не менее 150 человек вышли на улицу с плакатами и также написали резолюцию. В России продолжаются акции протеста против законопроекта, повышающего пенсионный возраст с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 для женщин.