Марина Адамович: Европейские президенты уехали и сразу начались репрессии 10 3.07.2018, 12:59

5,660

Марина Адамович

Власти работают по стандартной схеме.

Об этом сайту Сharter97.org рассказала супруга лидера БНК Николая Статкевича Марина Адамович, комментируя его задержание:

- Все происходило по стандартной схеме. C cамого утра возле нашего дома дежурил автобус. Как только мы вышли с журналистами «Белсата», силовики, нарушая все правила дорожного движения, подъехали к нам.

Вышли спецназовцы, или омоновцы в красных беретах и задержали Николая. Думаю, что власти могут использовать все способы, чтобы его осудить.

У Николая оставались «недосиженные» сутки после задержания 25 марта. Мы обжаловали это неожиданное освобождение, но за эти три месяца мы не получили никакого ответа.

Нас просто проигнорировали. Власти пользуются новым «изобретением» белорусской правоохранительной мысли. Не исключаю, что могут придумать то, что было использовано против Павла Северинца - «призывы к несанкционированному митингу». Президенты европейских стран уехали и сразу начались репрессии.

Напомним, что Акция освобождения и солидарности, инициированная Николаем Статкевичем, должна начаться сегодня у выхода из метро «Парк Челюскинцев» в 13.00.