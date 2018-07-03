В Таджикистане запретили вымогать деньги у туристов 3.07.2018, 13:13

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Иностранные туристы жалуются на то, что пограничники вымогают у них деньги.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон потребовал, чтобы сотрудники силовых структур прекратили вымогать деньги у туристов и не мешали им ездить по стране и пообещал наказать тех, кто будет продолжать это делать, сообщает "Настоящее время".

"Если в будущем сотрудники милиции, работники таможни или пограничники будут вымогать деньги у туристов, или препятствовать их путешествию по стране, их нужно объявить предателями нации и наказать самым строгим образом", - заявил Рахмон, проводя встречу с руководителями Согдийской области.

"Хуже всего, что из-за этого портится имидж страны на мировой арене, - подчеркнул таджикский президент. - Знакомство гостей и туристов с национальной культурой и обычаями начинается с ворот страны, то есть с пограничных и таможенных пропускных пунктов. Работники таможни, руководители и ответственные лица пропускных пунктов не должны забывать, что являются представителями просвещённой и цивилизованной нации таджиков”.

Многие туристы, посещавшие в последние годы Таджикистан, жаловались на то, что пограничники, сотрудники полиции и таможенники вымогают у них деньги, ссылаясь на выдуманные нарушения.

34-летний байкер из Румынии Михай Сика, приехавший в прошлом году в Таджикистан, рассказал, что в июле прошлого года вместе со своим другом ездил на Памир. 28 июля 2017 года на посту "Гулистон" при въезде в Куляб их остановили сотрудники дорожной полиции и начали вымогать у них 500 сомони якобы за то, что те превысили разрешенную скорость, но после согласились на 200 сомони.