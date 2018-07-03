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Чешские сенаторы - Путину: Освобождение Сенцова станет лекарством для вашей страны

  • 3.07.2018, 13:31
Олег Сенцов
Фото: Коммерсант

Ведущие чешские сенатора написали правителю РФ письмо.

Ведущие чешские сенаторы написали письмо Путину с призывом освободить незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Как пишет «Европейская правда», об этом в Twitter сообщило посольство Украины в Чехии.

"Каждая исправленная несправедливость, которую государство причинило любому гражданину, снижает будущее напряжение и способствует выздоровлению общества. Поэтому освобождение Сенцова станет своего рода лекарством и для вашей страны", - цитирует посольство текст письма чешских сенаторов.

Письмо поступило от имени четырех сенаторов - Вацлава Гампла, Иржи Шестаак, Франтишека Бублана и Зденека Папушека.

Напомним, ранее Сейм Литвы поддержал резолюцию о включении в литовский "список Магнитского" лиц, связанных с делом украинского политзаключенного Олега Сенцова.


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