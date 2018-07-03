Чешские сенаторы - Путину: Освобождение Сенцова станет лекарством для вашей страны 3.07.2018, 13:31

Олег Сенцов

Фото: Коммерсант

Ведущие чешские сенатора написали правителю РФ письмо.

Ведущие чешские сенаторы написали письмо Путину с призывом освободить незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Как пишет «Европейская правда», об этом в Twitter сообщило посольство Украины в Чехии.

"Каждая исправленная несправедливость, которую государство причинило любому гражданину, снижает будущее напряжение и способствует выздоровлению общества. Поэтому освобождение Сенцова станет своего рода лекарством и для вашей страны", - цитирует посольство текст письма чешских сенаторов.

Провідні чеські сенатори написали листа Путіну із закликом #FreeSentsov:

"Кожна виправлена несправедливість, яку держава заподіяла будь-якому громадянинові, знижує майбутню напругу і сприяє одужанню суспільства. Тому звільнення #Sentsov стане свого роду ліками і для вашої країни pic.twitter.com/7fb5uSrobp — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) 2 июля 2018 г.

Письмо поступило от имени четырех сенаторов - Вацлава Гампла, Иржи Шестаак, Франтишека Бублана и Зденека Папушека.

Напомним, ранее Сейм Литвы поддержал резолюцию о включении в литовский "список Магнитского" лиц, связанных с делом украинского политзаключенного Олега Сенцова.