Спортивное победобесие 2 Игорь Эйдман

3.07.2018, 13:52

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Игорь Эйдман

Власти используют любые криминальные методы, чтобы заполучить в свою страну крупные международные турниры.

Многие известные оппозиционные лидеры записались в болельщики российской футбольной сборной. Они не знают, что авторитарные страны от нацистской Германии, фашистской Италии, СССР, ГДР и Кубы до путинской России используют спорт, как важнейший инструмент укрепления диктатуры? Они не понимают, что каждый гол, каждый рекорд, каждый успех спортсменов, представляющих диктаторские режимы, — очередной зомбирующий удар по мозгам обывателей этих стран? Они не знают, что «спортивные победы» - лучший способ разжигания в обществе верноподданнической урапатриотической истерии? Они не видят, как происходит это сейчас в современной России?

Спортивное победобесие — важнейшая «скрепа» путинского режима. С впавшими в блаженно-победный идиотизм болельщиками можно делать все, что угодно. Хоть пенсии им отменить, хоть на любую войну послать. Поэтому власти используют любые криминальные методы (взятки, допинг и т.д.), чтобы заполучить в свою страну крупные международные турниры и там победить. Допингиада в Сочи — лучшее свидетельство этому. С чего наши «оппозиционные» болельщики взяли, что с ЧМ по футболу будет по-другому?

Нет, я все понимаю. Они еще о каких-то смешных выборах мечтают. Мол, не дело входить с электоратом в клинч. Если избиратели впали в победобесную зомбическую вакханалию, значит и оппозиционным политикам надо притворятся слегка поврежденными в уме.

Но не надо забывать, что вся эта очередная афера с домашним (а значит криминальным - по-другому у нас просто не умеют) ЧМ по футболу (как было и с «победой России в командном зачете Сочинской олимпиады») рано или поздно вскроется. И тогда нашим "оппозиционным" лидерам будет стыдно за сегодняшнею клоунаду. Или не будет?

Игорь Эйдман