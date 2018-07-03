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Задержан активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский

  • 3.07.2018, 14:08
Максим Винярский

Активиста задержали во время Акции солидарности и освобождения.

Акция освобождения и солидарности, инициированная Николаем Статкевичем сегодня в 13.00 возле станции метро «Парк Челюскинцев» в Минске, закончилась брутальными задержаниями.

Во время акции был задержан координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский.

Накануне митинга активист призвал поддержать лидеров независимого профсоюза РЭП, которые находятся под следствием:


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