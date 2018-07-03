Задержан активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский
- 3.07.2018, 14:08
Активиста задержали во время Акции солидарности и освобождения.
Акция освобождения и солидарности, инициированная Николаем Статкевичем сегодня в 13.00 возле станции метро «Парк Челюскинцев» в Минске, закончилась брутальными задержаниями.
Во время акции был задержан координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский.
Накануне митинга активист призвал поддержать лидеров независимого профсоюза РЭП, которые находятся под следствием: