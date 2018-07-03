На выезде из Беларуси стоят очереди из авто 3.07.2018, 14:56

Фото: b-g.by

Для того, чтобы попасть сегодня на территорию Польши, придется потратить около 7-8 часов.

По оценкам завсегдатаев очередей на белорусско-польской границе, чтобы попасть в этот день на территорию Польши, придется потратить около 7-8 часов. Как рассказали «Брестской газете» брестчане, чьи автомобили стояли перед шлагбаумом выезда с территории КУП «Приграничный сервис» в пункт пропуска «Брест», они стали в очередь около 6 утра. По их расчетам, чтобы пройти все пограничные формальности, понадобится еще как минимум 3 часа.

По словам собеседников, обычно они пересекают границу часа за 4. «В выходные всегда много машин, но в этот вторник все гораздо медленнее работают. Машины пропускают где-то раз в час», — поделились они.

О том, что в пунктах пропуска на белорусско-польском направлении образовались очереди на выезд из Беларуси, Госпогранкомитет Беларуси сообщил еще вечером 2 июля.

«Кроме увеличения пассажиропотока, одной из причин длительного ожидания при пересечении границы стало усиление проверочных мероприятий сотрудниками контрольных служб Польши в отношении лиц, следующих из Беларуси», — объяснило причину пограничное ведомство.

При этом отмечается, что оформление легкового автомобиля в белорусском пункте пропуска занимает до 10 минут.

«В связи с неритмичным запуском транспортных средств на территорию польских погранпереходов сотрудниками контрольных служб сопредельного государства гражданам приходится ожидать в очереди между пунктами пропуска государств после прохождения всех видов контроля после оформления на белорусской стороне», — поясняет Госпогранкомитет.

Также небольшая очередь около 11 утра 3 июля наблюдалась на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Домачево» — около 30 автомобилей ожидали на выезде из Беларуси.

С текущим состоянием количества транспорта перед пунктом пропуска можно ознакомиться в специализированном разделе информационного портала Госпогранкомитета «Очереди на границе». С информацией о данных ежедневной средней величины очередей — в разделе «Графики очередей».